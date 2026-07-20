En Corée du Sud, l'incendie d'un entrepôt de Coupang dure depuis plus de 52 heures

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Un incendie s'est déclaré dans un centre logistique de la société de commerce électronique Coupang, qui dessert la région métropolitaine de Séoul. Le feu a fait rage pendant plus de 52 heures, et les autorités ont ordonné l'évacuation des entreprises et usines voisines, craignant que certaines parties du bâtiment ne s'effondrent.

L'incendie s'est déclaré vers 6 h 54 samedi (21 h 54 GMT vendredi) au sixième étage du centre logistique n° 32 de Coupang, situé à Incheon, à l'ouest de Séoul, et s'est propagé au septième étage, selon les pompiers.

Tous les employés présents dans le bâtiment ont été évacués sains et saufs, a indiqué Coupang.

La cause de l’incendie n’a pas encore été confirmée, mais le centre de distribution abrite de nombreux produits inflammables, tels que des produits ménagers, des cartons et des emballages en vinyle. Les autorités prévoient de mener une enquête une fois l’incendie complètement éteint.

Des images de vidéosurveillance prises lundi matin montraient des dizaines de camions de pompiers et de la fumée s'échappant toujours du bâtiment malgré la pluie.

Tard dimanche soir, les autorités ont émis un ordre d’évacuation pour les commerces et les usines situés dans un rayon de 116 mètres (127 yards) autour de la zone de la rampe d’accès à l’entrepôt, invoquant un risque d’effondrement partiel du bâtiment.

Cette installation, qui dessert la région métropolitaine de Séoul, est un entrepôt utilisé pour stocker les marchandises que Coupang achète directement pour son service de livraison rapide. Elle compte huit étages et une surface totale d’environ 299 000 mètres carrés, soit l’équivalent d’environ 42 terrains de football.

Coupang Corp, la plus grande entreprise de commerce électronique de Corée du Sud et filiale de la société américaine Coupang Inc CPNG.N , n’a pas quantifié publiquement l’impact prévu sur ses activités ni les pertes financières.

La fiche d'information 2025 de Coupang indique que l'entreprise dispose de plus de 100 centres logistiques répartis dans plus de 30 régions de Corée du Sud.

Le directeur de Coupang Fulfilment Services, Jeong Jong-cheol, a présenté ses excuses dans un communiqué samedi, affirmant que l’entreprise coopérerait avec les autorités, soutiendrait les opérations de lutte contre l’incendie et viendrait en aide aux riverains. Coupang n’a pas souhaité faire d’autres commentaires.