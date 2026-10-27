En Chine, la bulle de l'IA a déjà éclaté, doutes sur la demande et les exportations

Les valeurs technologiques mondiales vacillent, mais en Chine, elles se sont déjà effondrées, leurs valorisations exorbitantes cédant sous le poids des inquiétudes concernant la demande en matière d'intelligence artificielle (IA) et des restrictions qui pèsent sur les exportations chinoises.

L'indice STAR50 .STAR50 de la Bourse de Shanghaï, qui regroupe les entreprises leaders dans les domaines de l'IA et des semi-conducteurs en Chine continentale a plongé de 40% en moins de quatre mois, entraînant dans son sillage une perte d'environ 480 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Cette chute brutale est de mauvais augure pour des marchés mondiaux déjà chancelants et freine en outre les efforts de la Chine visant à encourager ses épargnants à investir en Bourse afin de financer l'essor de l'IA.

De plus, elle a fait dérailler un rallye boursier qui durait depuis deux ans et mis un frein à la volonté de Pékin de favoriser un marché "haussier modéré" offrant des rendements fiables.

L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a chuté d'environ 20% par rapport aux sommets atteints en juin.

"Le marché boursier s'est ensuite transformé en une course spéculative effrénée... et nous assistons aujourd'hui à l'éclatement de la bulle", déclare Dong Baozhen, gestionnaire de fonds basé à Pékin.

Ce renversement de tendance contraste avec ce qui n'est, pour l'instant du moins, qu'un léger recul des valeurs américaines liées à l'IA, l'indice Nasdaq .IXIC ayant reculé de 6% par rapport au son record atteint il y a trois semaines.

Aucun facteur déclencheur évident n'a été identifié pour cette vague de ventes, même si les opérateurs estiment que les prix élevés, la charge fiscale et la menace d'une interdiction, de la part des États-Unis ou d'autres pays, de l'utilisation d'équipements chinois dans les centres de données ont contribué à cette situation.

Les valeurs liées à l'IA représentent 42% de la capitalisation boursière chinoise et 57% du chiffre d'affaires des actions A cotées en Chine continentale et des actions H à Hong Kong, selon Goldman Sachs, et rares sont celles qui, sur un marché dominé par les petits investisseurs, ont échappé aux ventes.

EN CHUTE LIBRE

L'action du fabricant de robots humanoïdes Unitree

688836.SS , qui a fait une entrée en Bourse fulgurante en août dernier, a perdu la moitié de sa valeur depuis lors, tandis que celle du fabricant de puces CXMT 688825.SS a vu sa valeur chuter de plus d'un quart au cours du dernier mois.

MetaX Integrated Circuits 688802.SS et Moore Threads Technology 688795.SS , qui avaient bondi respectivement de 700%

et 400% lors de leur entrée en Bourse en 2025, ont également vu leur valeur divisée par deux depuis juillet.

Les actions des fabricants de composants optiques Zhongji Innolight 300308.SZ et Eoptolink Technology 300502.SZ ont plongé d'environ 60% par rapport à leurs pics atteints en juin et juillet, en partie parce que Washington s'apprête à interdire à ces entreprises de fournir les centres de données américains.

"La situation actuelle va mettre un frein aux projets d'introduction en Bourse de nombreuses entreprises", avertit Hong Hao, associé gérant et directeur des investissements chez Lotus Asset Management à Hong Kong.

L'autorité de régulation chinoise, la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CRSC), n'a pas répondu à ce jour aux questions transmises par Reuters la semaine dernière.

INÉVITABLE

Les actions chinoises ont clôturé mardi à leur plus bas niveau depuis 14 mois, l'indice STAR50 perdant 4,8%​, à son plus bas depuis mars, ce qui contraste avec les gains enregistrés par le Nikkei de Tokyo et le Kospi de Séoul, deux indices qui s'appuient fortement sur les entreprises technologiques et les semi-conducteurs.

Certains voient toutefois un intérêt dans cette vague de ventes, estimant qu'elle n'est ni surprenante ni préjudiciable aux réformes du marché.

S'ils ont été vendeurs au cours des trois derniers mois, les fonds asiatiques privilégient globalement la Chine, selon une étude de HSBC.

Goldman Sachs a inclus Innolight et CXMT parmi des dizaines de valeurs chinoises liées à l'IA dans une liste de recommandations actualisée publiée en début de mois, et William Bratton, stratège chez BNP Paribas Securities, souligne que le marché offre des opportunités d'achat pour les investisseurs prudents.

Pourtant, en Chine continentale, nombreux sont ceux qui se tournent vers d'autres secteurs ou attendent que les cours baissent encore davantage avant de se lancer dans l'achat.

"Il n'y a pas d'exception... Toutes les bulles finissent inévitablement par éclater", estime Wang Zhuo, gestionnaire de fonds et associé chez Shanghai Zhuozhu Investment Management.

(Reportage Reuters, avec la contribution de Gregor Stuart Hunter à Singapour ; version française Diana Mandia)