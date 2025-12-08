En chiffres : Comment se comparent les offres de Netflix et de Paramount pour Warner Bros

Paramount Skydance PSKY.O a lancé une offre hostile pour Warner Bros Discovery, dans un ultime effort pour surenchérir sur le vainqueur Netflix et créer une puissance médiatique qui remettrait en cause la domination du géant de la diffusion en continu.

Warner Bros WBD.O a choisi Netflix NFLX.O comme prétendant vendredi, obtenant un accord d'entreprise de 82,7 milliards de dollars pour ses studios de télévision et de cinéma et ses actifs de diffusion en continu, tandis que l'offre de Paramount de 108,4 milliards de dollars comprend tous les actifs de Warner Bros.

Voici comment les deux offres se comparent: