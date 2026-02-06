EN BREF-Salon aéronautique de Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Singapour a organisé cette semaine son salon aéronautique biennal, présentant des avions, des pièces détachées, des drones et des armes, alors que l'industrie jongle entre la demande croissante de transport aérien, les défis géopolitiques et les contraintes chroniques d'approvisionnement.

TOP STORIES

* La Chine a profité du salon de l'aéronautique pour montrer sa puissance militaire et aérienne, attirant l'attention des délégations régionales, alors que Pékin affine sa tentative d'influence en Asie du Sud-Est.

* Des années après la pandémie, l'industrie aéronautique s'efforce toujours de se remettre des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont été exacerbées par une demande record de passagers et des défis géopolitiques.

* Plusieurs entreprises américaines spécialisées dans les drones ont fait leurs débuts au salon aéronautique de Singapour, cherchant à étendre leurs activités au-delà du Pentagone, vers des pays d'Asie de plus en plus préoccupés par la menace que représente le renforcement militaire de la Chine.

AVIATION CIVILE

* L'industrie de l'aviation civile cherche à atteindre les objectifs ambitieux de croissance régionale malgré les pénuries généralisées de la chaîne d'approvisionnement qui ont retardé de nombreuses livraisons d'avions.

* La pénurie de nouveaux avions efficaces et de carburants alternatifs fait grimper les bénéfices des fournisseurs et met en péril l'objectif phare de l'industrie en matière d'émissions , a déclaré le chef d'un organisme représentant les compagnies aériennes mondiales.

* Les dirigeants du secteur de l'aviation ont abordé les obstacles à la croissance et l'impact des tensions géopolitiques, tout en réaffirmant leurs engagements en matière de réduction des émissions.

* Le principal objectif de production d'Airbus AIR.PA est en suspens, car le constructeur d'avions n'a toujours pas conclu d'accord avec le fabricant de moteurs Pratt & Whitney RTX.N .

* Rolls-Royce RR.L a défendu les récentes augmentations de prix et les améliorations de performance après que les compagnies aériennes ont accusé les fabricants de moteurs de profiter des problèmes de la chaîne d'approvisionnement.

* Boeing BA.N prévoit de commencer à livrer aux compagnies aériennes les 787-9 et 787-10 Dreamliners améliorés au cours du premier semestre de cette année, permettant des vols plus longs ou une plus grande capacité de transport de marchandises.

DÉFENSE ET ESPACE

* L'Allemagne envisage des investissements allant des satellites d'espionnage et des avions spatiaux aux lasers offensifs dans le cadre d'un plan de dépenses spatiales militaires visant à contrer les menaces croissantes de la Russie et de la Chine en orbite.

* Boeing ne construit plus d'avions de chasse F-15 pour l'Indonésie, mettant fin à ce qui était un contrat important pour l'expansion militaire de Jakarta.

* Singapour lancera sa propre agence spatiale le 1er avril, afin d'exploiter pleinement la valeur et les opportunités de l'économie spatiale mondiale en pleine croissance.

DRONES

* ST Engineering STEG.SI a lancé le DrN-600, un grand drone cargo entièrement électrique à décollage et atterrissage verticaux , et a annoncé des partenariats avec des opérateurs de ferry pour son AirFish Voyager, qui ressemble à un aéroglisseur avec équipage.

* United Aircraft Group, un fabricant chinois de drones à croissance rapide, prévoit une introduction en bourse dès l'année prochaine, tout en augmentant sa production et en se développant à l'international.

* Le fabricant chinois de drones civils Aerospace Times Feipeng accélère son expansion mondiale en mettant l'accent sur l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, alors qu'il cherche à faire face à une concurrence intérieure intense.

* ST Engineering travaille avec Shield AI pour mettre en œuvre sa solution Hivemind , un ensemble d'outils logiciels d'intelligence artificielle pour permettre l'autonomie des drones.

COMMANDES

* La compagnie aérienne nationale du Cambodge, Air Cambodia , a commandé 10 Boeing 737 MAX, déclarant que l'accord soulignait l'approfondissement des relations avec les États-Unis.

* La compagnie à bas prix Tigerair Taiwan 6757.TW a commandé quatre avions A321neo pour soutenir l'expansion de son réseau et améliorer l'efficacité énergétique.

* Le constructeur d'avions chinois COMAC a déclaré que la compagnie chinoise Shanxi Victory General Aviation avait signé une lettre d'intention pour six avions de lutte contre les incendies C909, dont trois commandes fermes et trois commandes intentionnelles.

* La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet VJC.HM a conclu un accord avec Pratt & Whitney pour la fourniture de moteurs GTF pour 44 avions Airbus.