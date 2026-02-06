Municipales: la Côte d'Azur, laboratoire de la recomposition de la droite ?

Christian Estrosi et Eric Ciotti lors d'une manifestation à l'appel du syndicat Alliance Police Nationale, à Nice, le 31 janvier 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Il n'y a pas si longtemps, ils étaient tous LR: aujourd'hui, les cadors de la Côte d'Azur se déchirent dans un ballet complexe régi autant par la recomposition de la droite que par les amitiés et inimitiés personnelles.

Bastion de la droite depuis 1947, Nice illustre la menace qui pèse sur LR, quasiment sorti du jeu alors que deux de ses anciens piliers s'y affrontent: Christian Estrosi (Horizons) est parti vers la macronie et Eric Ciotti (UDR) vers l'extrême droite.

Les deux frères ennemis se prévalent certes d'un héritage commun et d'une longue proximité avec Nicolas Sarkozy, mais plus de LR.

"On est un laboratoire d'études sur l'évolution de la droite, avec des situations qui se sont enkystées autour de problèmes qui sont maintenant des affrontements de personnes", regrette le maire LR d'Antibes, Jean Leonetti, qui espère que les municipales apporteront au moins "un peu de clarté" avec "un vainqueur et un vaincu".

Timidement, LR a annoncé un soutien à Christian Estrosi. Au grand dam de plusieurs responsables locaux.

"Comme je n'ai pas le syndrome de Stockholm, à mon avis LR n'a pas à soutenir ceux qui ont joué contre lui", déclare ainsi David Lisnard, le maire LR de Cannes.

Lui-même ne cache pas ses bonnes relations avec Eric Ciotti et a laissé Pierre Ippolito, ancien président de l'union patronale UPE 06 et adhérent de son parti Nouvelle Energie, s'engager sur la liste du député de l'Union des Droites pour la République (UDR).

Le chef d'entreprises l'assure à l'AFP: "J'ai toujours discuté avec toutes les sensibilités politiques et avoir des colistiers RN ne me dérange pas si c'est dans l'intérêt de la ville et des Niçois".

Eric Ciotti a de son côté négocié des exceptions locales à son alliance avec le Rassemblement national. L'UDR soutient bien des candidats RN, à commencer par la députée Alexandra Masson contre Louis Sarkozy à Menton, mais aussi cinq candidats LR pourtant engagés contre des listes RN, dont MM. Lisnard et Leonetti.

- "patriotisme départemental" -

"Ce sont des hommes et des femmes qui sont des amis, avec lesquels je travaille depuis de nombreuses années, et qui ont été pour certains mes vice-présidents au département lorsque j'étais président", justifie Eric Ciotti.

C'est en effet au sein du conseil départemental que se nouent les lignes locales. La quasi-totalité des élus sont issus de LR, mais l'assemblée est divisée essentiellement entre une majorité ciottiste et une opposition estrosiste.

Une ligne de fracture suffisamment puissante pour résister à l'alliance d'Eric Ciotti avec le RN en 2024: au nom d'un "patriotisme départemental", le président du conseil départemental Charles-Ange Ginésy a choisi de ne pas exclure les élus UDR.

Dans l'entourage de Christian Estrosi, on assure qu'Eric Ciotti a promis un siège de sénateur à M. Ginésy.

Et au sein de LR, ce sont justement les sénatoriales de septembre qui inquiètent, alors que le parti avait remporté les cinq sièges du département en 2020.

Une victoire d'Eric Ciotti à Nice lui donnerait de nombreux grands électeurs. Et pourrait faire basculer de nombreux "LR de papier", selon l'expression d'un cadre LR du département, ces élus qui ont gardé leur carte tout en restant proches du président de l'UDR.

"Si Ciotti gagne à Nice, tout sera décapsulé", explique le cadre LR du département, en pointant l'apparente facilité avec laquelle LR et RN coopèrent au sein de l'agglomération Estérel Côte d'Azur, qui réunit Fréjus et Saint-Raphaël dans le Var voisin.

Si son prédécesseur avait réussi à mettre David Rachline sur la touche au sein de l'agglomération, l'actuel maire LR de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, a conclu un "pacte de gouvernance" avec le maire RN de Fréjus.

Il utilise l'image de la copropriété: chacun gère sa ville comme il l'entend tout en oeuvrant ensemble pour les parties communes. Mais il ne cache pas qu'il se verrait volontiers continuer ainsi pendant six ans, et tire à boulets rouges sur le candidat LR investi à Fréjus...