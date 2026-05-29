EN BREF-Quels sont les vaccins et traitements contre l'Ebola de souche Bundibugyo en cours de développement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de l'IAVI au paragraphe 12) par Mariam Sunny et Jennifer Rigby

Les autorités sanitaires mondiales s'efforcent d'identifier des options thérapeutiques pour aider à contenir une épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, liée à la souche “Bundibugyo” du virus .

Contrairement à la souche Zaïre, plus courante, il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé pour la souche Bundibugyo.

La dernière épidémie aurait causé environ 906 cas en République démocratique du Congo, dont 223 décès présumés, et l'Organisation mondiale de la santé prévient que le bilan risque de s'alourdir. Le virus Ebola Bundibugyo, ou BDBV, présente un taux de létalité pouvant atteindre 40 %.

Un petit nombre de vaccins et de traitements expérimentaux sont en cours d'évaluation, et les autorités sanitaires mondiales examinent si des traitements existants contre Ebola pourraient offrir une protection — ce qui, pour l'instant, n'est étayé que par des données animales limitées.

La plupart des traitements expérimentaux n'ont pas encore été testés chez l'homme et nécessiteraient une autorisation d'urgence ou d'usage compassionnel avant d'être déployés au Congo.

Jeudi, l'OMS a recommandé de donner la priorité à plusieurs médicaments expérimentaux, notamment des anticorps, des antiviraux et des vaccins, pour le traitement et la prévention du BDBV.

Voici ce que nous savons à ce jour sur ces candidats:

VACCINS

1. L'OMS a déclaré jeudi qu'un vaccin rVSV Bundibugyo à dose unique, développé par l'Initiative internationale pour un vaccin contre le sida, est le candidat le plus prometteur pour prévenir le BDBV.

MRK.N Ce vaccin, le rVSVΔG/BDBV-GP, qui utilise la même technologie que le vaccin Ervebo de Merck, déjà approuvé pour la souche Zaïre, a démontré un bénéfice en termes de survie chez des primates non humains lors d'une étude de preuve de concept menée en 2023.

L'OMS a déclaré que le développement du vaccin prendrait probablement sept à neuf mois avant qu'il ne soit prêt à être évalué dans le cadre d'un essai clinique.

L'Initiative internationale pour un vaccin contre le sida a déclaré qu'elle faisait progresser le candidat vers un essai clinique et se préparait à la fabrication, notamment en transférant le virus vaccinal et les processus de production conformes aux bonnes pratiques de fabrication.

2. L'OMS a recommandé de donner la priorité à un autre candidat-vaccin, le ChAdOx1 Bundibugyo, développé par l'université d'Oxford et le Serum Institute of India.

Ce vaccin potentiel repose sur la technologie ChAdOx1, qui a été utilisée dans le vaccin contre la COVID-19 d'Oxford/AstraZeneca AZN.L , et est fabriqué par le Serum Institute.

L'entreprise a lancé la production dans le cadre de son “dispositif d'intervention d'urgence”, en collaboration avec ses partenaires, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l'université d'Oxford, dès qu'elle a eu connaissance de l'épidémie ce mois-ci, a déclaré un porte-parole.

Les doses pourraient être prêtes d’ici deux à trois mois pour une évaluation de l’efficacité dans le cadre d’un essai clinique, a indiqué l’OMS, ajoutant que des études supplémentaires sur des animaux devaient encore être menées.

L'OMS a indiqué que les experts considéraient qu'une dose unique du candidat-vaccin pourrait convenir aux contacts de cas d'Ebola, tandis qu'un schéma à deux doses pourrait être utilisé pour les groupes à haut risque mais non exposés, notamment les professionnels de santé et les intervenants de première ligne.

L'Oxford Vaccine Group a déclaré qu'il s'efforçait de générer des données précliniques pour soutenir le développement et les essais du vaccin ChAdOx1 BDBV.

La CEPI, qui a financé certains des premiers vaccins contre la COVID-19 et vise à rendre les vaccins disponibles dans les 100 jours suivant l'apparition d'une épidémie, a déclaré être en pourparlers avec les deux candidats sur la manière d'accélérer le développement.

TRAITEMENTS À BASE D'ANTICORPS 1. L'OMS a recommandé de donner la priorité au médicament MBP134 de la société privée Mapp Biopharmaceutical, un traitement par anticorps anti-pan-ebolavirus — une combinaison de deux anticorps monoclonaux humains — pour les essais cliniques chez les cas confirmés de BDBV.

Initialement étudié pour la souche du virus Ebola Soudan, le médicament s'est révélé sûr et bien toléré lors des essais de phase précoce. Son développement a été soutenu par l'Agence américaine de recherche et de développement biomédicaux avancés (BARDA).

La BARDA a déclaré qu'elle coordonnait les livraisons de ce traitement expérimental en vue d'une utilisation potentielle chez les Américains à haut risque exposés au virus.

Mapp a déclaré que le MBP134 avait montré une activité similaire contre tous les ébolavirus connus et qu'elle collaborait avec l'OMS et d'autres autorités dans le cadre de la réponse à l'épidémie au Congo.

2. Le candidat médicament à base d'anticorps REGN.O de Regeneron Pharmaceuticals, le maftivimab, est également à l'étude par l'OMS en tant que traitement potentiel. Selon la société, il s'est révélé actif contre le virus Ebola Bundibugyo lors d'essais en laboratoire.

Regeneron a déclaré qu'elle s'efforçait de préparer les stocks existants de maftivimab en vue de leur utilisation dans les essais cliniques à venir.

La FDA a approuvé une association de maftivimab et de deux autres anticorps, l'atoltivimab et l'odesivimab, sous le nom commercial Inmazeb, pour traiter l'infection par le virus Ebola Zaïre chez les patients adultes et pédiatriques.

La société a déclaré avoir récemment fait don de 500 doses d'Inmazeb à l'OMS, qui pourraient être utilisées si elles s'avéraient utiles.

“Des stocks d'Inmazeb sont déjà disponibles en RDC, au cas où l'OMS souhaiterait l'utiliser pour un traitement immédiat ou comme composante supplémentaire de l'étude”, a déclaré Regeneron.

3. Des anticorps monoclonaux humains isolés chez des survivants de Bundibugyo ont également été étudiés comme traitements potentiels.

L'un des candidats, le BDBV289-N, a démontré son efficacité lors d'une étude animale menée en 2018. Cette étude, menée par un groupe de chercheurs avec le soutien des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, a montré que l'anticorps offrait une protection pouvant atteindre 100 % chez les singes infectés, même lorsque le traitement était commencé jusqu'à huit jours après l'infection.

MÉDICAMENTS ANTIVIRAUX

L'obeldesivir, un médicament antiviral oral expérimental développé par Gilead Sciences GILD.O , est actuellement envisagé par l'OMS comme un traitement post-exposition potentiel pour empêcher les personnes exposées au virus Ebola de développer la maladie.

L'obeldesivir, administré une fois par jour pendant 10 jours, a offert une protection pouvant atteindre 100 % chez les singes contre les souches d'Ebola Zaïre et Soudan lorsque le traitement a commencé 24 heures après l'exposition.

“L'obeldesivir devrait être actif contre cette souche particulière (Bundibugyo). Bien qu'il ne soit pas encore approuvé pour cette indication, nous disposons de données précliniques qui montrent des résultats positifs”, a déclaré un porte-parole de la société.

Le remdesivir, un antiviral de Gilead, a montré une activité contre le virus Bundibugyo lors d'études en laboratoire menées par des chercheurs de la branche médicale de l'université du Texas. Certaines données suggèrent que ce médicament, administré par perfusion intraveineuse, pourrait avoir une activité plus forte contre le BDBV que contre la souche Ebola Zaïre.

L'OMS a également recommandé une thérapie combinée utilisant un anticorps monoclonal et le remdesivir à des fins d'évaluation.

TESTS DE DIAGNOSTIC L'OMS avait indiqué que la capacité de dépistage limitée pour la souche Bundibugyo ralentissait la réponse à l'épidémie. Voici les tests permettant de détecter l'infection.

1. BioFire Defense, une filiale de la société française de diagnostic bioMérieux BIOX.PA , fabrique un test approuvé par la FDA – le BioFire Global Fever Special Pathogens Panel – capable de détecter plusieurs espèces d’Ebola, y compris Bundibugyo.

Un porte-parole de la société a déclaré que celle-ci augmentait sa capacité de production et collaborait avec les acteurs de la santé publique et ses contacts internationaux pour évaluer les besoins potentiels.

2. Le test de la société allemande Altona Diagnostics, appelé RealStar Filovirus Screen RT-PCR Kit 1.0, est utilisé pour détecter l'épidémie de Bundibugyo au Congo. La société a intensifié sa production afin de soutenir les laboratoires de dépistage locaux au Congo.