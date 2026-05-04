EN BREF-Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux s'empressent de renforcer leur présence aux États-Unis face à la menace de droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la date, mise à jour du paragraphe 1, ajout de l'investissement d'Amgen)

Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux ont intensifié leur production aux États-Unis et constitué des stocks alors que l'administration Trump s'apprête à imposer des droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque , à moins que les entreprises ne baissent leurs prix ou ne fabriquent leurs médicaments sur le territoire américain.

Bien que l'application de ces mesures soit reportée pour les entreprises qui investissent dans la production aux États-Unis, cette politique a déjà donné lieu à des projets accélérés, à des baisses de prix et à des ventes directes aux consommateurs .

Pfizer et AstraZeneca ont obtenu des exemptions tarifaires pluriannuelles grâce à des accords sur les prix et à des engagements envers la nouvelle plateforme TrumpRx.gov. Eli Lilly, Johnson & Johnson et Merck ont promis des milliards de dollars pour étendre leurs activités aux États-Unis afin d'éviter des pénalités.

Voici ce que font les laboratoires pharmaceutiques pour atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et rassurer les investisseurs:

Pfizer PFE.N

Pfizer a conclu un accord avec le président Donald Trump le 30 septembre pour investir 70 milliards de dollars dans la recherche et le développement ainsi que dans la fabrication nationale, et a obtenu un délai de grâce de trois ans exemptant ses produits des droits de douane visant les produits pharmaceutiques.

GSK GSK.L

Le laboratoire pharmaceutique basé à Londres prévoit d'investir 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement aux États-Unis ainsi que dans les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement sur une période de cinq ans.

Eli Lilly LLY.N

Le président américain Donald Trump a déclaré en janvier qu'Eli Lilly prévoyait de construire six usines aux États-Unis.

Lilly a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de dépenser au moins 27 milliards de dollars pour construire quatre usines aux États-Unis afin d'accroître la production et de renforcer les chaînes d'approvisionnement médicales. La société a depuis annoncé les détails concernant trois usines, en Alabama, en Virginie et au Texas.

En janvier, Lilly a déclaré qu’elle allait construire aux États-Unis une usine de fabrication de produits pharmaceutiques de 3,5 milliards de dollars en Pennsylvanie, son quatrième nouveau site, dans le but d’étendre la production américaine et de renforcer les chaînes d’approvisionnement médicales.

Johnson & Johnson JNJ.N

Le laboratoire pharmaceutique prévoit d'augmenter ses investissements aux États-Unis de 25 %, pour un total de 55 milliards de dollars , au cours des quatre prochaines années. Il prévoit de construire quatre usines, dont une à Wilson, en Caroline du Nord, et une autre sur le site de fabrication de Fujifilm Biotechnologies, basé à Tokyo, à Holly Springs, en Caroline du Nord, au cours des dix prochaines années.

La société a annoncé en février qu'elle investirait plus d'un milliard de dollars pour construire une nouvelle usine de thérapie cellulaire en Pennsylvanie, dans le cadre de ses plans plus ambitieux annoncés l'année dernière visant à développer ses activités de fabrication aux États-Unis.

Roche ROG.S

Le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé en avril dernier qu’ilallait investir 50 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

Un mois plus tard, il a annoncé un investissement supplémentaire de 550 millions de dollars pour agrandir son centre de fabrication de produits de diagnostic à Indianapolis. Cette expansion s'étendra à l'Indiana, à la Pennsylvanie, au Massachusetts et à la Californie, créant plus de 12 000 emplois.

En janvier, Roche a déclaré qu'elle allait plus que doubler son investissement dans son site de fabrication de médicaments à Holly Springs, en Caroline du Nord, pour le porter à environ 2 milliards de dollars , contre les plus de 700 millions de dollars annoncés en mai 2025.

AstraZeneca AZN.L

Le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois investira 50 milliards de dollars dans la production aux États-Unis d'ici 2030. Cet investissement financera une nouvelle usine de substances médicamenteuses en Virginie, son plus gros investissement mondial sur un seul site, ainsi que des extensions dans le Maryland, le Massachusetts, la Californie, l'Indiana et le Texas.

Il a déjà entamé des transferts de technologie et gère ses stocks en 2025 afin de minimiser tout impact des droits de douane. Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que cet impact serait "de très courte durée".

Novartis NOVN.S

Le laboratoire pharmaceutique suisse prévoit d'investir 23 milliards de dollars pour construire et agrandir 10 sites aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. Cela comprend la construction de six nouvelles usines de fabrication et l'extension de son site de recherche et développement de San Diego, qui devrait créer plus de 1 000 emplois.

Sanofi SASY.PA

Le laboratoire pharmaceutique français prévoit d'investir au moins 20 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2030 pour stimuler la production et la recherche. Sanofi prévoit d'accroître sa capacité de production aux États-Unis grâce à des investissements directs dans ses sites et à des partenariats avec d'autres fabricants nationaux.

Le directeur financier François Roger a déclaré en juillet que les droits de douane potentiels devraient avoir un impact limité en 2025, car l'entreprise dispose déjà de stocks aux États-Unis.

Biogen BIIB.O

Le laboratoire pharmaceutique américain va investir 2 milliards de dollars supplémentaires dans ses usines de fabrication existantes en Caroline du Nord, afin d'accroître sa capacité de production de thérapies géniques et d'automatisation. L'entreprise possède sept usines dans cet État, et une huitième devrait entrer en service fin 2025.

Merck MRK.N

Le laboratoire pharmaceutique américain a commencé la construction d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques de 3 milliards de dollars en Virginie, dans le cadre d'un investissement de plus de 70 milliards de dollars visant à développer la production nationale ainsi que la recherche et le développement.

Il investira également 1 milliard de dollars dans une nouvelle usine du Delaware destinée à la fabrication de produits biologiques et du médicament anticancéreux Keytruda, afin de stimuler la production américaine et de créer potentiellement plus de 4 500 emplois. Il a également inauguré en mars une usine d'une valeur de 1 milliard de dollars sur son site de Caroline du Nord.

La division santé animale de Merck investira 895 millions de dollars pour agrandir son site de fabrication et de R&D du Kansas, dans le cadre d'un investissement plus large de 9 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2028.

En juillet, le directeur général Robert Davis a souligné que l'impact des droits de douane potentiels en 2025 serait minime et que l'entreprise restait bien positionnée grâce à sa gestion des stocks et au transfert de sa production aux États-Unis.

Amgen AMGN.O

La société biopharmaceutique américaine prévoit d'investir 900 millions de dollars pour agrandir son site de production de l'Ohio, portant l'investissement total dans cet État à 1,4 milliard de dollars et créant 750 emplois. En décembre, la société s'est engagée à investir 1 milliard de dollars pour construire un deuxième site à Holly Springs, en Caroline du Nord.

Amgen a déclaré en septembre qu'elle investissait plus de 600 millions de dollars pour construire un nouveau centre de recherche et développement à son siège social de Thousand Oaks, en Californie.

Le laboratoire pharmaceutique a annoncé qu'il allait investir 650 millions de dollars pour développer la production de médicaments sur son site de Juncos, à Porto Rico, une initiative qui devrait créer près de 750 emplois.

Amgen a déclaré qu'elle investirait 300 millions de dollars supplémentaires dans son réseau de production américain, en agrandissant son site de produits biologiques à Porto Rico et en soutenant des centaines d'emplois dans le secteur de la construction.

Novo Nordisk NOVOb.CO

La société pharmaceutique danoise a déclaré en août que sa forte présence industrielle aux États-Unis la plaçait en bonne position pour faire face aux défis liés aux droits de douane, se décrivant comme "très centrée sur les États-Unis et axée sur ce marché".

AbbVie ABBV.N

Le laboratoire pharmaceutique américain AbbVie

ABBV.N a déclaré en janvier qu'il s'était engagé à investir 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans la recherche et le développement aux États-Unis, dans le cadre de son accord de trois ans avec l'administration Trump visant à réduire les prix des médicaments.

Il dispose de 11 sites de production aux États-Unis et a déclaré être "relativement à l'abri" de tout impact des droits de douane cette année, grâce à ses mesures de gestion des stocks.

La société a déclaré en février qu'elle prévoyait d'investir 380 millions de dollars pour construire deux sites de production sur son campus actuel de North Chicago, dans l'Illinois, afin de soutenir la production de ses médicaments destinés aux neurosciences et à l'obésité.

Gilead Sciences GILD.O

Au début de l'année, le laboratoire pharmaceutique a annoncé 11 milliards de dollars de nouveaux investissements prévus aux États-Unis afin de renforcer ses capacités de fabrication et de recherche sur le territoire national, portant ainsi le total de ses investissements engagés à 32 milliards de dollars.

Gilead a déclaré en septembre avoir lancé des travaux d' pour un pôle de développement et de fabrication pharmaceutique à son siège social de Foster City, en Californie, et développer actuellement deux autres sites.

Cipla CIPL.NS

Le laboratoire pharmaceutique indien étend sa présence industrielle aux États-Unis en investissant dans l'augmentation de la capacité de production de produits respiratoires complexes dans ses installations de pointe de Fall River, dans le Massachusetts, et de Central Islip, dans l'État de New York.

CSL CSL.AX

La société australienne CSL a annoncé en novembre qu'elle allait investir 1,5 milliard de dollars aux États-Unis pour fabriquer des traitements dérivés du plasma, élargissant ainsi sa présence dans le pays au cours des cinq prochaines années.

En mars, la société a annoncé l'extension de son site de fabrication de traitements à base de plasma à Kankakee, dans l'Illinois, qui devrait être opérationnel d'ici 2031.