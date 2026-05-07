EN BREF-Les enjeux du sommet Trump-Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mei Mei Chu

Le président américain Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping lors de sa visite à Pékin la semaine prochaine, alors que les deux pays cherchent à stabiliser leurs relations, mises à rude épreuve par les tensions liées au commerce, à Taïwan et à la guerre en Iran. Les dirigeants d'entreprise et les analystes ne s'attendent pas à des avancées majeures lors de ce sommet, même si des succès mineurs pourraient être enregistrés, comme la prolongation d'une trêve commerciale signée en octobre . Voici les principaux sujets à l'ordre du jour pour la visite des 14 et 15 mai, la première d'un dirigeant américain depuis près d'une décennie:

FÈVES, BŒUF ET BOEING Trump cherchera à obtenirdes concessions commerciales de Pékin avant les élections de mi-mandat de novembre. Les deux pays travaillent à la mise en place d’un mécanisme de « Conseil du commerce » visant à identifier des produits susceptibles de stimuler les échanges sans compromettre la sécurité nationale ni les chaînes d’approvisionnement critiques de l’autre partie. Les propositions incluent des achats potentiels par la Chine de volaille, de bœuf et d'autres cultures que le soja américaines, ainsi qu’un engagement à acheter 25 millions de tonnes de soja pour chacune des trois prochaines années. Les États-Unis souhaitent également que la Chine achète des avions Boeing ainsi que du charbon, du pétrole et du gaz naturel américains.

La Chine est engagée dans des négociations de longue haleine avec Boeing en vue d’un accord qui, selon des sources du secteur , pourrait porter sur 500 737 MAX, ainsi que sur des dizaines d’avions gros-porteurs. Cet accord, qui est au point mort depuis des années, Trump ayant menacé de priver la Chine de l’accès à des pièces de rechange essentielles pour les moteurs, est en attente de signature, a déclaré Dennis Wilder, ancien analyste de la CIA spécialisé sur la Chine et chercheur principal à l’université de Georgetown.

TECHNOLOGIE CONTRE TERRES RARES

Pékin souhaite que les États-Unis assouplissent les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs de pointe et a fait part de ses inquiétudes concernant un projet de loi américain visant à empêcher la Chine d’accéder à des équipements essentiels à la fabrication de puces. Les États-Unis, quant à eux, souhaitent que Pékin autorise les livraisons de terres rares et de minéraux essentiels aux entreprises américaines. Les contrôles chinois sur les exportations de terres rares ont provoqué des perturbations généralisées dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale aux États-Unis. Les deux pays ont renforcé leurs outils de pression économique qui peuvent servir de levier supplémentaire lors des négociations. En mars, Washington a ouvert des enquêtes sur des allégations de surcapacité industrielle et de recours au travail forcé en Chine. En avril, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à une raffinerie chinoise pour avoir acheté du pétrole iranien et a menacé d’imposer des sanctions secondaires aux banques chinoises pour avoir facilité ces achats. Pékin a riposté par des contre-mesures juridiques. En avril, le Premier ministre Li Qiang a signé deux nouveaux règlements accordant aux autorités des pouvoirs étendus pour enquêter sur les entreprises, gouvernements et particuliers étrangers qui cherchent à délocaliser leurs chaînes d'approvisionnement hors de Chine. Ces nouveaux règlements pourraient également servir à riposter contre les sanctions occidentales visant les entreprises chinoises à l'étranger.

GUERRE EN IRAN Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré que les deux présidents discuteraient de la guerre en Iran et a exhorté la Chine à « se joindre à nous dans cette opération internationale » visant à ouvrir le détroit d’Ormuz à la navigation internationale.

Cette guerre, dont Pékin estime qu’il incombe à Washington d’y mettre fin, menace l’approvisionnement énergétique de la Chine et risque de tendre ses relations avec les pays du Golfe. Mais alors que Pékin a œuvré en coulisses pour convaincre l’Iran de mener des pourparlers de paix avec les États-Unis au Pakistan le mois dernier, les analystes ont estimé qu’il ne voudrait pas être perçu comme agissant à la demande de Trump. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, était à Pékin cette semaine et a informé son homologue chinois Wang Yi des pourparlers avec les États-Unis.

TAÏWAN

Wang, quant à lui, a souligné l’importance de la question taïwanaise pour la Chine lors d’un appel téléphonique avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, décrivant l’île gouvernée démocratiquement comme « le plus grand facteur de risque » pour les relations. Les États-Unis devraient « tenir leurs promesses et faire les bons choix afin d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération sino-américaine », a déclaré Wang.

La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et n’a jamais renoncé à l’usage de la force pour placer l’île sous son contrôle. Taipei rejette fermement les revendications de la Chine et affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

Des personnes impliquées dans les préparatifs de la visite de Trump affirment que Pékin a fait savoir en privé à l'administration Trump qu'elle souhaitait que les États-Unis modifient leur discours sur l'indépendance de Taïwan.

Ils ont refusé de divulguer des détails, mais ont indiqué que cette demande était similaire à celle que Xi avait formulée à l' ancien président américain Joe Biden lors de leur sommet de 2024.

À l'époque, Xi avait demandé à Biden de modifier la position américaine pour qu'elle affirme "nous nous opposons à l'indépendance de Taïwan". La formulation actuelle des États-Unis est qu'ils "ne soutiennent pas" l'indépendance de Taïwan.

Tout changement dans la formulation américaine, aussi subtil soit-il, pourrait influencer l’évaluation par Pékin de la détermination des États-Unis à soutenir l’île et soulever de nouvelles questions quant aux engagements de Washington en matière de sécurité en Asie