EN BREF-Les compagnies aériennes reprennent certains vols vers le Moyen-Orient, mais les perturbations persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités: Air France et Finnair)

Les compagnies aériennesrétablissent progressivement certains vols vers le Moyen-Orient, les transporteurs régionaux réorganisant leurs horaires après les perturbations liées à la guerre, bien que le conflit continue de perturber les flux de trafic à plus grande échelle.

Les compagnies aériennes du Moyen-Orient ont augmenté leurs capacités après les graves perturbations liées à la guerre en Iran , tandis quede nombreux transporteurs hors du Golfecontinuent de détourner leurs vols Europe-Asie pour éviter la région.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a annulé ses vols de Thessalonique à Tel Aviv jusqu'au 26 juin. Les vols à destination de Dubaï sont annulés jusqu'au 31 août, et ceux à destination d'Erbil et de Bagdad jusqu'au 2 juillet.

AEROFLOT AFLT.MM

La compagnie nationale russe a annoncé qu'elle reprendrait ses vols vers les Émirats arabes unis à partir du 1er juin.

AIRBALTIC

La compagnie lettone airBaltic a annoncé que ses vols vers Tel-Aviv étaient annulés jusqu'au 28 juin. Les vols vers Dubaï sont annulés jusqu'au 24 octobre.

AIR CANADA AC.TO

La compagnie aérienne canadienne a annulé ses vols à destination de Tel Aviv et de Dubaï jusqu'au 7 septembre.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 28 juin.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Air France a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 7 juin. La compagnie aérienne française a également suspendu ses vols vers Beyrouth et Dubaï jusqu'au 10 juin et vers Riyad jusqu'au 2 juin.

KLM a suspendu ses vols vers Riyad et Dammam jusqu'au 12 juillet et vers Dubaï jusqu'au 2 août.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a suspendu ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu'au 31 août et ses services de fret vers Dubaï et Riyad jusqu'au 31 mai. Elle prévoit d'assurer tous ses vols réguliers après le mois de juin.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a prolongé la suspension de ses services sur la liaison Atlanta-Tel Aviv jusqu'au 18 décembre et prévoit de reprendre les vols entre New York-JFK et Tel Aviv le 6 septembre. Elle a indiqué que le lancement de sa liaison Boston-Tel Aviv, prévu pour fin octobre, avait été reporté jusqu'à nouvel ordre.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

Tous les vols à destination de Dubaï sont annulés jusqu'au 31 mai.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols vers Doha jusqu'au 2 octobre, tout en continuant à éviter l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël. Elle ne reprendra ses vols vers Dubaï qu'en octobre.

IAG ICAG.L

British Airways, filiale d'IAG, a reporté au 1er août la reprise de ses vols vers Dubaï, Doha et Tel-Aviv et prévoit de réduire ses vols vers le Moyen-Orient lors de la reprise des services, tout en supprimant définitivement Djeddah de ses destinations.

La compagnie prévoit également de réduire ses liaisons vers Dubaï, Doha, Riyad et Tel-Aviv à un vol quotidien.

La compagnie low-cost espagnole d'IAG, Iberia Express, a annulé ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 31 mai.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu ses vols réguliers Tokyo-Doha jusqu'au 31 juillet et ses vols Doha-Tokyo jusqu'au 1er août.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a suspendu ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 30 mai. Elle a également annulé ses vols vers Riyad jusqu'au 30 juin et vers Beyrouth du 31 mars au 27 juin. LOT prévoit d'assurer sa liaison hivernale vers Dubaï en octobre.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Austrian Airlines reprendra ses vols vers Tel Aviv à partir du 1er juin, tandis que SWISS, ITA Airways et Lufthansa prévoient de reprendre leurs vols dès juillet. Brussels Airlines a suspendu ses vols jusqu'au 24 octobre.

Lufthansa, SWISS et ITA Airways maintiendront la suspension de leurs vols vers Dubaï jusqu'au 13 septembre.

Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines ont suspendu leurs vols vers Abu Dhabi, Amman, Beyrouth, Dammam, Riyad, Erbil, Mascate et Téhéran jusqu'au 24 octobre.

La compagnie low-cost Eurowings a suspendu ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 9 juillet, vers Beyrouth jusqu'au 12 juin, vers Erbil jusqu'au 22 juin et vers Dubaï, Abou Dhabi et Amman jusqu'au 24 octobre.

ITA Airways a également prolongé la suspension de ses vols vers Riyad jusqu'au 30 juin.

MALAYSIA AIRLINES La compagnie malaisienne reprendra ses vols vers Doha à partir du 2 juillet, mais de manière limitée.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie aérienne low-cost a reporté au 15 juin le lancement prévu de ses liaisons vers Tel-Aviv et Beyrouth.

PEGASUS PGSUS.IS

La compagnie turque Pegasus Airlines a annulé ses vols vers l'Iran, l'Irak, le Koweït, Bahreïn, Dammam, Riyad, Abou Dhabi et Sharjah jusqu'au 1er juin.

QANTAS QAN.AX

La compagnie nationale australienne ajoute des vols vers Rome et Paris pour répondre à la hausse de la demande sur les liaisons européennes. Les vols vers Paris passeront de trois à cinq allers-retours par semaine et la liaison Perth-Singapour passera d'un vol quotidien à dix vols par semaine. Un horaire actualisé entrera progressivement en vigueur pour les vols à partir de la mi-avril et restera en vigueur jusqu'à la fin juillet.

ROYAL AIR MAROC

La compagnie marocaine a annoncé que les vols vers Doha étaient annulés jusqu'au 30 juin et ceux vers Dubaï jusqu'au 31 mai.

SINGAPORE AIRLINES SIAL.SI

La compagnie aérienne a prolongé la suspension de ses vols Singapour-Dubaï jusqu'au 2 août, tout en ajoutant des liaisons sur les lignes Singapour-Londres Gatwick et Singapour-Melbourne de fin mars au 24 octobre afin de répondre à une demande accrue.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

SunExpress, la coentreprise de Turkish Airlines avec Lufthansa, a annulé ses vols vers Dubaï, Bahreïn, Beyrouth et Erbil jusqu'au 30 juin.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne low-cost a repris ses vols vers Tel-Aviv le 28 mai, mais les vols vers Dubaï, Abou Dhabi et Amman au départ de destinations situées en Europe continentale restent suspendus jusqu'à la mi-septembre. Tous les vols vers Médine sont suspendus pour une durée indéterminée.