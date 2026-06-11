EN BREF-La longue histoire d'Air India, alors que la compagnie continue de subir les conséquences d'un accident mortel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision intégrale avec les dernières informations sur l'enquête et des mises à jour concernant Air India tout au long du texte)

Les enquêteurs indiens devraient repousser la publication du rapport final sur le crash mortel du Boeing BA.N 787 d'Air India au-delà de la date anniversaire de l'accident, vendredi, invoquant la nécessité de mener à bien l'analyse des moteurs de l'avion, selon une source proche du dossier.

La compagnie aérienne fait l'objet d'une surveillance étroite depuis le crash du 12 juin 2025, qui a constitué la catastrophe aérienne la plus meurtrière au monde depuis une décennie.

Voici les faits concernant la longue histoire de la compagnie aérienne:

FONDÉE EN 1932

Air India a été fondée par l'entrepreneur JRD Tata en 1932, avant d'être rachetée par le gouvernement indien en 1953. Sous la tutelle du gouvernement, des années de mauvaise gestion et une concurrence croissante ont entraîné une explosion de la dette de la compagnie.

Le groupe Tata a repris les activités de la compagnie aérienne dans le cadre d'une transaction de 2,2 milliards de dollars en 2022 et tente depuis de redresser sa situation . Singapore Airlines SIAL.SI est un actionnaire minoritaire détenant une participation de 25 %.

FLOTTE, LIGNES

Le groupe Air India, qui comprend la compagnie aérienne traditionnelle Air India et sa filiale low-cost Air India Express, dessert actuellement 60 destinations nationales et 51 destinations internationales.

Air India dispose d'une flotte de 184 appareils, composée de modèles à fuselage étroit et large d'Airbus et d'avions à fuselage large de Boeing.

Les liaisons internationales de la compagnie aérienne ont subi la double pression de la guerre en Iran et de l'interdiction de survoler l'espace aérien pakistanais, tandis qu'elle a également réduit certaines de ses capacités sur le marché intérieur en raison des prix élevés du kérosène.

Le groupe a enregistré des pertes de plus de 2 milliards de dollars au cours de l'exercice clos en mars, les plus élevées de son histoire.

COMMANDE RECORD CHEZ AIRBUS ET BOEING

En février 2023, Air India a passé ce qui était alors la plus grosse commande d'avions au monde, portant sur un total de 470 appareils auprès d'Airbus et de Boeing.

Cette commande a été complétée par une commande de 100 autres avions auprès d'Airbus en décembre 2024.

La compagnie aérienne est en pourparlers avec Airbus et Boeing pour ajouter d’autres appareils, a rapporté Reuters l’année dernière. Les négociations portent sur pas moins de 80 à 100 avions gros-porteurs et 200 avions à fuselage étroit.

UNE MODERNISATION DE PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS

La compagnie a dévoilé mi-2023 un nouveau logo , une nouvelle image de marque et une nouvelle livrée pour ses avions.

Elle s'est également lancée dans un plan de rénovation et de modernisation de l'intérieur de ses appareils d'un montant de 400 millions de dollars , qui a été entravé par des retards dans la chaîne d'approvisionnement.

La compagnie a modernisé la plupart de ses Airbus A320neo à couloir unique et travaille actuellement à la mise à niveau de ses Boeing 777 et 787 long-courriers.

ÉQUIPE DE DIRECTION

Le directeur général d'Air India, Campbell Wilson, a annoncé en avril qu'il avait démissionné mais qu'il resterait en poste jusqu'à la nomination d'un successeur.

La recherche de son successeur s'est réduite à Nipun Aggarwal, directeur commercial de la compagnie, et à Vinod Kannan, cadre chez Singapore Airlines, a rapporté Reuters .