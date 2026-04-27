EN BREF-Hausse des prix, révision à la baisse des prévisions : comment les compagnies aériennes réagissent face à la flambée des coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités concernant American Airlines, Frontier Airlines, IAG, Lufthansa et Southwest)

La flambée des prix du kérosène, provoquée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran , a bouleversé le secteur aérien mondial, obligeant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et à revoir leurs perspectives financières.

Les prix du kérosène sont passés de 85 à 90 dollars le baril à 150 à 200 dollars le baril ces dernières semaines, ce qui représente un coup dur pour un secteur où le carburant représente jusqu'à un quart des dépenses d'exploitation.

Vous trouverez ci-dessous une liste des mesures prises par les compagnies aériennes, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La compagnie aérienne grecque s'attend à ce que la suspension des vols vers le Moyen-Orient et la flambée des prix du carburant aient un « impact notable » sur ses résultats du premier trimestre.

AIRASIA X AIRX.KL

Les dirigeants de la compagnie aérienne malaisienne ont déclaré que la société avait réduit de 10 % le nombre de vols au sein du groupe, avec une surtaxe d'environ 20 % sur le carburant en général.

AIR CANADA AC.TO

La plus grande compagnie aérienne canadienne prévoit de supprimer quatre de ses 38 vols quotidiens vers New York en raison de la hausse des prix du carburant. Les quatre vols à destination de l'aéroport international JFK seront supprimés du 1er juin au 25 octobre 2026.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Le groupe aérien a annoncé son intention d'augmenter les prix des billets long-courriers pour faire face à la flambée des coûts du carburant, les tarifs en classe économique devant augmenter de 50 euros (59 $) par aller-retour.

La filiale néerlandaise du groupe, KLM, a annoncé le 16 avril qu'elle allait annuler 160 vols en Europe au cours du mois prochain en raison de la hausse des coûts du carburant.

AIR INDIA

La compagnie indienne a déclaré qu'elle allait réviser sa surtaxe carburant, passant d'un montant forfaitaire sur les vols intérieurs à un barème basé sur la distance. Elle a indiqué que les surtaxes sur les liaisons internationales ne compensaient pas la hausse exponentielle des prix du carburant.

AIR NEW ZEALAND AIR.NZ

La compagnie aérienne a annoncé le 7 avril qu'elle réduirait considérablement ses vols en mai et juin et augmenterait ses tarifs, après avoir été l'une des premières à annoncer des hausses généralisées des prix des billets lorsque le conflit a éclaté. Elle a également suspendu ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année en raison de la volatilité du marché du carburant.

AIR TRANSAT TRZ.TO

La compagnie aérienne canadienne a déclaré qu'elle réduirait sa capacité prévue de 6 % de mai à octobre de cette année, avec des réductions attendues sur les liaisons vers l'Europe et les Caraïbes, tandis que son service vers Cuba restera suspendu jusqu'en octobre.

AKASA AIR

La compagnie indienne Akasa Air a annoncé l'introduction d'une surtaxe carburant comprise entre 199 et 1 300 roupies indiennes (2 à 14 dollars américains) sur ses vols intérieurs et internationaux.

ALASKA AIR ALK.N

La compagnie aérienne a retiré ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a mis en garde contre une forte baisse de ses résultats au deuxième trimestre, la forte hausse des prix du carburant pesant sur ses marges. Elle a également réduit ses capacités sur certains marchés.

AMERICAN AIRLINES AAL.O

La compagnie aérienne américaine a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026, ramenant la fourchette basse des prévisions à une perte, et a déclaré s'attendre à ce que sa facture de kérosène augmente de plus de 4 milliards de dollars cette année.

Elle a augmenté les frais d'enregistrement des bagages de 10 dollars pour le premier et le deuxième bagage et de 150 dollars pour le troisième bagage sur les vols intérieurs et internationaux court-courriers, et a réduit certains avantages pour les passagers en classe économique.

ASIANA AIRLINES 020560.KS

La compagnie aérienne sud-coréenne va supprimer 22 vols entre avril et juillet en raison de la hausse du coût du carburant, a rapporté Newsis.

CEBU AIR CEB.PS

La compagnie aérienne basée aux Philippines a déclaré que la forte hausse des prix du carburant constituait une préoccupation majeure et qu'elle continuerait à revoir ses stratégies tarifaires et de réseau afin d'en atténuer l'impact.

CHINA EASTERN AIRLINES 600115.SS

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur les vols intérieurs à compter du 5 avril, avec une surcharge de 60 yuans (soit 9 $) pour les vols de 800 km et moins, et une surcharge de 120 yuans pour les vols de plus de 800 km.

DELTA AIRLINES DAL.N

Delta a annoncé qu'elle réduirait sa capacité d'environ 3,5 points de pourcentage par rapport à son plan initial et augmenterait les frais pour les bagages enregistrés afin de compenser la flambée des coûts du kérosène, avec une augmentation de 10 $ pour le premier et le deuxième bagage enregistré et de 50 $ pour le troisième.

La compagnie aérienne américaine a annulé toute augmentation de capacité prévue pour le trimestre en cours et prévoit un bénéfice inférieur aux attentes de Wall Street.

EASYJET EZJ.L

EasyJet a mis en garde contre une perte semestrielle avant impôts plus importante, comprise entre 540 et 560 millions de livres sterling (732 et 759 millions de dollars), incluant 25 millions de livres sterling de surcoûts de carburant en mars.

FRONTIER AIRLINES ULCC.O Un groupe de compagnies aériennes low-cost américaines, dont Frontier, a proposé un plan de sauvetage de 2,5 milliards de dollars au gouvernement américain, a rapporté le Wall Street Journal . Ce chiffre repose sur le surcoût que le groupe prévoit de payer pour le kérosène cette année par rapport aux prévisions antérieures, selon l'article.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle révisait ses prévisions pour l'ensemble de l'année, les prix du carburant ayant considérablement augmenté depuis leur publication.

GREATER BAY AIRLINES

La compagnie basée à Hong Kong a annoncé qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur la plupart de ses liaisons à compter du 1er avril, tout en les maintenant inchangées sur les liaisons vers la Chine continentale et le Japon.

HONG KONG AIRLINES

La compagnie aérienne a annoncé qu'elle augmenterait ses surcharges carburant jusqu'à 35 % à compter du 12 mars, la hausse la plus forte concernant les vols entre Hong Kong et les Maldives, le Bangladesh et le Népal, où les frais passeront de 284 HK$ à 384 HK$.

IAG ICAG.L

IAG, propriétaire de British Airways, a annoncé qu'elle augmenterait le prix des billets pour refléter la hausse des coûts du kérosène, car, malgré ses couvertures de risque sur le carburant, elle n'était « pas à l'abri » des répercussions plus générales de la volatilité des coûts du carburant.

INDIGO INGL.NS

La plus grande compagnie aérienne indienne a annoncé qu'elle allait instaurer des surcharges carburant sur ses vols intérieurs et internationaux à compter du 14 mars, notamment une surcharge de 900 roupies pour les vols à destination du Moyen-Orient et une surcharge de 2 300 roupies pour les vols à destination de l'Europe.

JETBLUE AIRWAYS JBLU.O

Joanna Geraghty, la directrice générale de la compagnie aérienne low-cost basée aux États-Unis, a déclaré à ses employés dans une note de service consultée par Reuters que la compagnie n'envisagerait pas de déposer le bilan cette année, même si la hausse des coûts du kérosène menace son redressement financier. La société a conclu un accord de financement par emprunt de 500 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la SEC.

KOREAN AIR La compagnie sud-coréenne passera en mode de gestion d'urgence à partir du mois d'avril, alors que la hausse des prix du pétrole pèse sur ses coûts, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

LUFTHANSA LHAG.DE

Le groupe aérien allemand a dévoilé une nouvelle option tarifaire low-cost « Economy Basic » pour les vols court et moyen-courriers, qui limitera les bagages à main gratuits à un « sac pour ordinateur portable ou un petit sac à dos » uniquement.

Le groupe avait précédemment annoncé la suppression de 20 000 vols court-courriers de son programme jusqu'en octobre, ce qui équivaut à environ 40 000 tonnes de kérosène.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

La compagnie aérienne a annoncé qu'elle augmenterait ses tarifs sur les vols intérieurs de 20 dollars et ceux sur les vols internationaux de 100 dollars maximum, invoquant la hausse des surcharges carburant.

QANTAS AIRWAYS QAN.AX

La compagnie australienne Qantas a déclaré avoir reporté un programme de rachat d'actions de 150 millions de dollars australiens (108 millions de dollars) et relevait ses estimations de dépenses de carburant pour le second semestre 2026 à 3,1-3,3 milliards de dollars australiens, contre une prévision antérieure de 2,5 milliards de dollars australiens.

SAS

La compagnie aérienne scandinave a déclaré qu'elle allait annuler 1 000 vols en avril en raison des prix élevés du pétrole et du kérosène, après avoir annulé « quelques centaines » de vols en mars.

SPIRIT AIRLINES

La compagnie aérienne low-cost américaine a demandé à l'administration Trump une aide d'urgence de plusieurs centaines de millions de dollars pour compenser la hausse des prix du carburant et éviter une éventuelle liquidation, a rapporté Air Current en citant des sources proches du dossier.

SPRING AIRLINES 601021.SS

La compagnie aérienne chinoise à bas prix a annoncé qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur les vols intérieurs à compter du 5 avril, les détails devant être communiqués ultérieurement.

SOUTHWEST AIRLINES LUV.N La compagnie aérienne américaine prévoit un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux attentes du marché et son directeur général a averti que la flambée du prix du kérosène représenterait un handicap d'un milliard de dollars pour la compagnie au cours de ce trimestre.

Elle avait auparavant augmenté les frais d'enregistrement des bagages de 10 dollars pour le premier et le deuxième bagage, portant les coûts à 45 dollars pour le premier bagage et à 55 dollars pour le deuxième.

TAP

La compagnie aérienne portugaise a déclaré que ses hausses de prix atténueraient en partie l'impact des variations du prix du carburant sur son chiffre d'affaires.

THAI AIRWAYS THAI.BK

La compagnie aérienne thaïlandaise a déclaré qu'elle augmenterait ses tarifs de 10% à 15% pour faire face à la hausse des coûts du carburant.

TUI TUI1n.DE

La compagnie aérienne et le voyagiste européens ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfice sous-jacent pour l'ensemble de l'année et suspendu leurs prévisions de chiffre d'affaires, indiquant avoir supporté environ 40 millions d'euros de coûts supplémentaires en raison de la guerre en mars, notamment liés aux opérations de rapatriement et aux perturbations opérationnelles.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS , LUFTHANSA LHAG.DE

SunExpress, une coentreprise entre Turkish Airlines et Lufthansa, a annoncé qu'elle imposerait une surtaxe carburant temporaire de 10 euros par passager sur les liaisons entre la Turquie et l'Europe continentale. Cette surtaxe s'appliquera aux réservations effectuées à partir du 1er avril pour les départs à partir du 1er mai.

Turkish Airlines a annoncé le 10 avril avoir décidé de ne pas distribuer de dividende sur son bénéfice net de 2025, choisissant de conserver ses bénéfices afin de préserver sa trésorerie.

T'WAY AIR 091810.KS

La compagnie aérienne low-cost sud-coréenne a annoncé qu'elle prévoyait de mettre en chômage technique une partie de son personnel de cabine sans salaire en mai et juin dans le cadre des mesures visant à faire face à l'impact de la guerre.

UNITED AIRLINES UAL.O

Le directeur général de la compagnie aérienne américaine, Scott Kirby, a déclaré que les prix des billets pourraient devoir augmenter de 15% à 20% pour compenser la flambée des coûts du kérosène. La compagnie a déjà mis en place cinq hausses de tarifs à la fin du premier trimestre, ainsi que des frais de bagages plus élevés, qui, selon elle, ont commencé à compenser la hausse des coûts du carburant.

La compagnie aérienne prévoit également des bénéfices pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année inférieurs aux estimations de Wall Street et a déclaré qu'elle ne comptait récupérer que 40-50% de la hausse des prix du carburant grâce aux tarifs et à d'autres mesures de revenus au deuxième trimestre, ce chiffre devant passer à 70-80% au troisième trimestre et atteindre 85 à 100% au quatrième trimestre.

VIETJET VJC.HM

La compagnie aérienne low-cost vietnamienne a déclaré avoir ajusté la fréquence de ses vols sur certaines liaisons en raison de pénuries potentielles de carburant.

VIETNAM AIRLINES HVN.HM

La compagnie prévoit d'annuler 23 vols par semaine sur ses liaisons intérieures à partir du mois d'avril, a indiqué l'autorité aéronautique vietnamienne, après que la compagnie a demandé l'aide du gouvernement pour supprimer une taxe environnementale sur le kérosène.

VIRGIN ATLANTIC

La compagnie aérienne ajoute des surcharges carburant à ses tarifs, mais aura tout de même du mal à renouer avec la rentabilité cette année, a déclaré son directeur général, Corneel Koster, au Financial Times.

VIRGIN AUSTRALIA VGN.AX

Virgin Australia a déclaré s'attendre à une augmentation du coût du kérosène d'environ 30 à 40 millions de dollars australiens pour le second semestre de cet exercice fiscal, ainsi qu'à une réduction de 1% de sa capacité au quatrième trimestre.

VOLOTEA

La compagnie aérienne low-cost espagnole a mis en place une nouvelle politique tarifaire liant le prix des billets au coût du carburant, ce qui pourrait entraîner une surtaxe post-achat pouvant atteindre 14 euros par passager et par vol.

WESTJET

La compagnie aérienne canadienne a réduit sa capacité en sièges pour le mois de juin, selon le Globe and Mail. La Presse canadienne avait précédemment indiqué que la compagnie ajouterait une surtaxe carburant de 60 $ CA (44 $ CA) à certaines réservations et regrouperait des vols face à la flambée des coûts.

(1 $ = 0,8518 euros)

(1 $ = 94,1900 roupies indiennes)

(1 $ = 7,8374 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 6,8228 yuans renminbi)

(1 $ = 0,7377 livres)

(1 $ = 1,3924 dollars australiens)

(1 $ = 1,3611 dollars canadiens)