Fibre Excellence (670 salariés) en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois

( AFP / THIBAUD MORITZ )

La société Fibre Excellence, propriétaire des deux dernières usines de pâte à papier de France, a été placée lundi en redressement judiciaire, avec une période d’observation de six mois pour trouver un repreneur, a annoncé le tribunal de commerce de Toulouse.

Fibre Excellence, qui emploie au total 670 salariés, s'était déclarée le 15 avril en cessation des paiements, provoquant une grande inquiétude sur la pérennité de l'activité de ses deux usines, situées à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et Tarascon (Bouches-du-Rhône).

"C'est mieux qu'une liquidation, mais les délais sont trop courts", a déclaré à l'AFP le délégué CGT de l'usine de Tarascon, Laurent Quinto, qui appelle à la "mobilisation" pour sauver l'entreprise.

En revanche, pour la direction de l'entreprise, "l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (...) constitue aujourd’hui le cadre le plus adapté pour organiser la poursuite de l'activité et favoriser l’émergence de solutions durables".

De son côté, la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, estime que la décision du tribunal "est un soulagement" et appelle dans un communiqué "l'Etat à faire sa part du chemin".

Le tribunal de commerce de Toulouse précise que pendant la période d'observation "sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise".

Prochaine étape dans la procédure, la direction de Fibre Excellence est convoquée au tribunal de commerce le 3 juin, pour que la trésorerie du groupe soit examinée.

Les éventuelles offres de reprises seront examinées le 17 juin.

Les six mois de période d'observation "laissent le temps suffisant pour trouver un repreneur avec l'aide des administrateurs judiciaires et conclure un plan de cession", selon une source proche du dossier.

Le groupe produit de la pâte à papier, mais aussi de l'électricité à partir de bois et de copeaux, dont le cours a fortement augmenté ces dernières années, ce qui a rendu déficitaire cette activité complémentaire, plombant les comptes du groupe.

Le gouvernement a proposé de relever de 20% le tarif de rachat de l'électricité à Fibre Excellence, répondant à une revendication de la direction de la société.

En contrepartie, il avait demandé à l'actionnaire indonésien de débloquer des fonds. Les représentants de Jackson Wijaya, dont la famille dirige le géant indonésien de la papeterie mondiale Asia Pulp and Paper, ont fait savoir qu'ils n’envisageaient pas d'investissement supplémentaire.