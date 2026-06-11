EN BREF-Coup d'œil sur l'île de Kharg et le secteur énergétique en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump déclare vouloir, à un moment donné, s'emparer de l'île de Kharg

* Les exportations iraniennes de brut et de condensats ont chuté en mai à leur plus bas niveau depuis six ans

* Les frappes précédentes ont visé le gisement de gaz de South Pars

(Mises à jour, détails et liens vers les articles)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis allaient frapper « très fort ce soir » l'Iran et qu'il souhaitait à terme s'emparer de l'île de Kharg , le centre névralgique des exportations de l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde.

Voici les faits essentiels concernant le secteur énergétique iranien:

L'ÎLE DE KHARG

Troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Iran exporte 90 % de son brut via l'île de Kharg, qui se trouve à 16 miles (26 km) de la côte iranienne à l'extrémité nord du golfe, et à environ 300 miles (483 km) au nord-ouest du détroit d'Ormuz .

Les livraisons en provenance de Kharg ont été suspendues ces dernières semaines à la suite du blocus américain sur les exportations de pétrole iranien, ce qui signifie qu'une opération américaine visant à s'emparer de l'île n'aurait pas d'impact immédiat sur les livraisons de pétrole.

L'armée américaine a déjà mené des frappes contre des cibles militaires à Kharg, a déclaré un responsable américain à Reuters en avril, précisant toutefois que ces frappes n'avaient pas touché les infrastructures pétrolières.

La prise de Kharg donnerait aux États-Unis la capacité de perturber gravement le commerce énergétique de l'Iran, mais Téhéran pourrait choisir de poser davantage de mines pour cibler le trafic maritime, y compris des mines flottantes déployées depuis la côte.

PRODUCTION PÉTROLIÈRE ET INFRASTRUCTURES

L'Iran est le troisième plus grand producteur de pétrole de l'OPEP et ses gisements et installations sont concentrés dans les provinces du sud-ouest du Khuzestan pour le pétrole, et de Bushehr pour le gaz et les condensats provenant du gigantesque gisement offshore de South Pars.

L'Iran a produit 2 millions de barils de pétrole brut par jour en mai, contre 3 millions de barils par jour en avril, selon une enquête de Reuters sur la production de l'OPEP. Cela représenterait environ 2 % de l'offre mondiale.

Ses raffineries nationales ont une capacité de 2,6 millions de barils par jour, selon le cabinet de conseil FGE. En mai, les exportations iraniennes de brut et de condensats ont chuté à leur plus bas niveau depuis au moins six ans, passant bien en dessous de 300 000 barils par jour, en grande partie à cause du blocus américain, selon les données maritimes et les analystes. Les flux se sont élevés en moyenne à environ 209 000 barils par jour en mai, selon les données de Vortexa, contre 1,34 million de barils par jour en avril et près de 1,9 million de barils par jour en mars.

Les exportations de carburants, y compris le GPL, se sont élevées en moyenne à environ 820 000 barils par jour en 2025, selon Kpler, soit un niveau légèrement inférieur à celui de 2024. Les stocks flottants de l'Iran ont chuté en mai à 147 millions de barils, contre environ 190 millions en avril, a indiqué Kpler.

QUI ACHÈTE LE PÉTROLE IRANIEN? Les raffineurs privés chinois sont les principaux acheteurs. Le Trésor américain a imposé des sanctions à certains raffineurs chinois pour avoir acheté du pétrole iranien.

La Chine affirme ne pas reconnaître les sanctions unilatérales contre ses partenaires commerciaux, mais ses achats de brut iranien ont diminué. L'Iran contourne les sanctions depuis des années en recourant à des tactiques telles que les transferts de navire à navire en mer, le masquage de l'origine de son pétrole et l'utilisation de pétroliers qui dissimulent leur position aux satellites.

Les exigences de Téhéran dans ses négociations avec les États-Unis comprennent la levée des sanctions contre l'Iran et la reconnaissance de son contrôle sur le détroit d'Ormuz.

LA PLUS GRANDE RÉSERVE DE GAZ AU MONDE

L'Iran produit du gaz naturel à partir du gisement offshore de South Pars, qui représente environ un tiers de la plus grande réserve de gaz naturel au monde.

Des frappes ont visé les installations de production de l'Iran sur le gisement de South Pars. L'Iran a repris en mai la production de gaz sur trois plateformes offshore du gisement qui avaient été contraintes d'interrompre leur production.

L'Iran partage ce gisement avec le Qatar, grand exportateur, qui appelle son gisement "North Dome".

En raison des sanctions et des contraintes techniques, la majeure partie du gaz que Téhéran produit à South Pars est destinée à la consommation intérieure.

La production de gaz de l'Iran s'est élevée à 276 milliards de mètres cubes en 2024, dont 94 % ont été consommés en Iran, selon les données du Forum des pays exportateurs de gaz.

Israël a attaqué South Pars en juin dernier et en mars de cette année, provoquant des incendies et perturbant partiellement les opérations.

L'ensemble du gisement contient environ 1 800 billions de pieds cubes de gaz exploitable, soit suffisamment pour répondre aux besoins mondiaux pendant 13 ans.