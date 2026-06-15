EN BREF-Comment fonctionnera l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans au Royaume-Uni ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il allait interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans et imposer des restrictions aux plateformes de jeux vidéo et de diffusion en direct afin de « rendre leur enfance aux enfants ».

Vous trouverez ci-dessous des détails sur ce qui est interdit, la manière dont ces mesures seront appliquées et la date à laquelle elles devraient entrer en vigueur:

INTERDICTION DE TIKTOK, YOUTUBE ET INSTAGRAM

Le gouvernement a déclaré qu’il empêcherait les enfants d’utiliser les plateformes de réseaux sociaux dont l’objectif est de permettre une interaction sociale entre utilisateurs et qui permettent à ces derniers de publier du contenu à l’aide d’algorithmes.

Cela signifie que l'interdiction concernera des plateformes telles que Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et X, a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Le gouvernement a précisé qu'il n'avait pas l'intention d'inclure dans cette interdiction les services de messagerie tels que WhatsApp ou les services de streaming musical, et que les dérogations feraient l'objet d'un réexamen régulier.

COMMENT CETTE INTERDICTION SERA-T-ELLE APPLIQUÉE?

Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré que l'interdiction serait appliquée par le biais de mesures à l'encontre des plateformes de réseaux sociaux, plutôt qu'en infligeant des amendes aux enfants qui trouveraient le moyen de la contourner.

Le gouvernement a indiqué que l'autorité de régulation Ofcom mènerait une étude rapide afin de déterminer la meilleure façon de vérifier si une personne a plus de 16 ans, et qu'elle disposerait d'une nouvelle stratégie d'application et de nouveaux financements.

CALENDRIER DE L'INTERDICTION

M. Starmer a déclaré qu'il comptait faire adopter la réglementation correspondante avant Noël et faire entrer l'interdiction en vigueur au début de l'année prochaine.

Une réponse complète à la consultation du gouvernement sur cette question sera publiée en juillet, précisant les détails de la politique.

RESTRICTIONS SUR LES SITES DE JEUX

Le gouvernement a également déclaré qu'il bloquerait la diffusion en direct et la communication avec des inconnus pour les moins de 16 ans, y compris sur les sites de jeux vidéo.

M. Starmer a déclaré que cela empêcherait des inconnus de contacter des enfants via ces sites.

LE GOUVERNEMENT SE PENCHERA SUR LES COUVRE-FEU ET LES RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE DÉFILEMENT

Le gouvernement examinera également de manière plus approfondie les couvre-feux nocturnes et les interruptions du défilement infini pour les moins de 18 ans, et fournira plus de détails dans sa réponse le mois prochain.

Les restrictions sur les fonctionnalités interdites aux moins de 16 ans s'appliqueraient par défaut aux jeunes de 16 et 17 ans, a précisé le gouvernement.