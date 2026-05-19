EN BREF-Certaines des plus grandes compagnies d'électricité des États-Unis

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NextEra Energy NEE.N , l'un des principaux groupes énergétiques américains, a annoncé son intention d'acquérir Dominion Energy D.N dans le cadre d'une opération de 66,8 milliards de dollars qui donnerait naissance à l'un des plus grands groupes d'électricité au monde.

La société issue de la fusion aurait une valeur d'entreprise d'environ 420 milliards de dollars, ce qui en ferait la troisième plus grande entreprise énergétique américaine derrière les géants pétroliers Exxon et Chevron, mais plus importante que les deux autres plus grandes entreprises énergétiques américaines réunies.

Cette opération souligne à quel point les entreprises de services publics ont désormais besoin de bilans plus solides, de portefeuilles de production plus diversifiés et d’un déploiement plus rapide des infrastructures pour rester compétitives à l’ère de l’IA.

Voici quelques-uns des plus grands services publics et producteurs d'électricité américains:

NextEra Energy NEE.N et Dominion Energy D.N

* NextEra est le plus grand service public américain avec une capitalisation boursière d'environ 185,68 milliards de dollars. À la suite de son acquisition de Dominion, sa capitalisation boursière s'élèverait à environ 249 milliards de dollars.

* Elle opère par l'intermédiaire de Florida Power & Light, qui dessert la Floride, et de NextEra Energy Resources, qui développe et vend de l'électricité issue d'actifs éoliens, solaires, de stockage par batterie et de production à travers les États-Unis et dans certaines régions du Canada.

* La société issue de la fusion fournirait des services à environ 10 millions de clients en Floride, en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.

* Une fois l'opération finalisée, le groupe combiné disposera d'un pipeline de centres de données de 130 gigawatts et prévoit de disposer d'un parc de production d'une capacité installée de 260 GW d'ici 2032.

* La société issue de la fusion prévoit d'investir 59 milliards de dollars par an entre 2027 et 2032.

Southern Company SO.N

* Valeur boursière d'environ 105,64 milliards de dollars, la société dessert 9 millions de clients dans le sud-est des États-Unis, principalement par l'intermédiaire d'Alabama Power, de Georgia Power et de Mississippi Power, ainsi que par ses activités de distribution de gaz dans plusieurs États.

* La société a conclu des contrats d'approvisionnement en électricité avec Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O .

* Southern a sécurisé plus de 11 GW de capacité de charge importante sous contrat dans le cadre de 28 projets majeurs, soutenus par un pipeline prospectif massif de 75 GW de demandes en cours.

* Elle prévoit d'investir 81 milliards de dollars en dépenses d'investissement au cours de la période 2026-2030.

Duke Energy DUK.N

* Le service public affiche une valeur de marché de 95,77 milliards de dollars et dessert des clients en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Floride, dans l'Indiana, en Ohio et au Kentucky.

* Ce service public réglementé a conclu des contrats d'approvisionnement en électricité avec Amazon, Google et Microsoft.

* Duke dessert des clients résidentiels, commerciaux et industriels et exerce également des activités dans le secteur du gaz naturel; ses services d'électricité desservent environ 8,6 millions de clients et disposent d'une capacité énergétique d'environ 55 100 mégawatts.

* A obtenu 7,6 GW de capacité contractuelle avec des clients de centres de données

* Déploiement d'un montant record de 103 milliards de dollars en dépenses d'investissement totales dans le cadre de son plan de croissance quinquennal actualisé jusqu'en 2030.

Constellation Energy CEG.O

* La plus grande société d'électricité indépendante, évaluée à environ 94,63 milliards de dollars, opère à travers les États-Unis et se concentre davantage sur la production d'électricité et la fourniture d'énergie au détail qu'un service public local réglementé traditionnel.

* La société a conclu un accord d'approvisionnement en électricité avec Microsoft qui contribuerait également à la remise en service de la centrale nucléaire de Three Mile Island d'une puissance de 835 MW . Elle a également conclu un accord pour fournir 1,1 GW d'électricité issue du gaz et de l'énergie géothermique provenant de son parc Calpine récemment acquis à CyrusOne.

* Elle fournit de l'électricité à des clients commerciaux et industriels, à des clients du secteur public, à des clients résidentiels sur des marchés concurrentiels, à des services publics et aux marchés de gros de l'électricité.

* Constellation dispose d'une capacité de production d'environ 55 gigawatts et produit environ 10 % de l'énergie propre des États-Unis.

* Prévoit 3,9 milliards de dollars de dépenses d'investissement en 2026.

American Electric Power AEP.O

* Avec une valeur boursière de 72,48 milliards de dollars, ce service public est présent dans 11 États: l'Ohio, le Texas, la Virginie, la Virginie-Occidentale, l'Indiana, le Michigan, le Kentucky, le Tennessee, l'Arkansas, la Louisiane et l'Oklahoma.

* La société a conclu des accords d'approvisionnement en électricité avec Amazon AMZN.O , Google et Microsoft dans le cadre d'un accord conclu avec Indiana Michigan Power.

* AEP est un service public réglementé qui dessert des clients résidentiels, commerciaux et industriels, et est également un important propriétaire de réseaux de transport d'électricité. Elle dessert environ 5,6 millions de clients sur plus de 200 000 miles carrés.

* A signé au premier trimestre des accords portant sur de nouveaux projets énergétiques de grande envergure d'une puissance de 7 gigawatts , principalement dans l'Ohio et au Texas. Près de 90 % des 63 GW de charge contractuelle supplémentaire prévue par AEP d'ici 2030 proviennent de centres de données, y compris d'hyperscalers.

* A porté son plan d'investissement quinquennal à 78 milliards de dollars pour la période 2026-2030.

Remarque: toutes les données sont à jour au 19 mai.