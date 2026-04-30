EN BREF-Berkshire Hathaway en bref

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway

BRKa.N organise son week-end annuel des actionnaires à Omaha, dans le Nebraska, le premier depuis que Warren Buffett a mis fin à son mandat de 60 ans en tant que directeur général du conglomérat. Ce rassemblement est le plus important du monde des affaires américain et comprend l'assemblée générale annuelle de Berkshire samedi.

Lors de l'assemblée, le nouveau directeur général Greg Abel présentera les activités de Berkshire pendant environ une heure, puis répondra aux questions des actionnaires pendant deux heures et demie.

Trois autres dirigeants de Berkshire répondront également aux questions des actionnaires: Ajit Jain, qui supervise les activités d'assurance; Katie Farmer, directeur général de la compagnie ferroviaire BNSF; et Adam Johnson, directeur général de NetJets et président chargé des filiales de Berkshire spécialisées dans les produits de consommation, les services et la vente au détail.

L'assemblée sera retransmise en direct sur cnbc.com.

Voici quelques informations sur Abel, Buffett et Berkshire.

GREG ABEL, WARREN BUFFETT

Gregory Edward Abel est né le 1er juin 1962 à Edmonton, en Alberta, et est diplômé de l'Université de l'Alberta.

Abel a rejoint Berkshire en 2000 lorsque celle-ci a acquis une participation majoritaire dans MidAmerican Energy, désormais connue sous le nom de Berkshire Hathaway Energy, où il travaillait. Il est devenu directeur général de cette entreprise en 2008 et a occupé ce poste pendant une décennie. En 2018, Abel a été promu vice-président de Berkshire, chargé de superviser toutes les filiales non liées à l'assurance. Les actionnaires de Berkshire ont appris en 2021 qu'Abel était le successeur pressenti de Buffett après que le défunt vice-président Charlie Munger eut laissé échapper la nouvelle lors de l'assemblée générale annuelle de Berkshire. Buffett a annoncé son intention de prendre sa retraite en tant que directeur général d' , ainsi que la date prévue, lors de l'assemblée de l'année dernière.

Abel vit à Des Moines, dans l'Iowa, et fait régulièrement la navette sur environ 217 km (135 miles) vers l'ouest pour se rendre au siège de Berkshire à Omaha. Il est fan de hockey et entraîne l'équipe de hockey de son fils. M. Abel serait milliardaire après avoir vendu sa participation de 1 % dans Berkshire Hathaway Energy à Berkshire pour 870 millions de dollars en 2022. Il détient environ 179 millions de dollars d'actions Berkshire, dont 14,6 millions de dollars qu'il a achetés en mars avec son salaire après impôts, et prévoit d'acheter davantage d'actions avec ses futurs salaires.

Warren Edward Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha et reste président exécutif de Berkshire.

Buffett a repris Berkshire, une entreprise textile de Nouvelle-Angleterre en difficulté, en 1965 après avoir remporté un conflit avec la direction précédente. L'activité textile a cessé en 1985.

Buffett a déclaré qu'il se rendait au bureau tous les jours et qu'il était disponible pour aider Abel dans ses investissements ou lui fournir d'autres conseils, bien qu'Abel ait le dernier mot.

La fortune de Buffett s'élevait à 140,7 milliards de dollars mercredi, le classant au 12e rang mondial selon Forbes, bien qu'il ait fait don de plus de la moitié de ses actions Berkshire à des œuvres caritatives depuis 2006. Ces dons comprennent plus de 47 milliards de dollars à la Fondation Gates et plus de 17 milliards de dollars à quatre organisations caritatives familiales. Les trois enfants de Buffett se partageront le reste de ses participations dans Berkshire, qui représentent la quasi-totalité de sa fortune, après son décès. Les dons à la Fondation Gates devraient cesser après le décès de Buffett. Buffett a esquivé la question lorsqu’on lui a demandé le 31 mars sur CNBC s’ils pourraient s’arrêter plus tôt.

Au 4 mars, Buffett détenait 13,7 % des actions de Berkshire et contrôlait 30,2 % des droits de vote de la société. Son fils Howard Buffett devrait devenir président non exécutif après le décès de son père ou lorsque celui-ci ne sera plus en mesure d'exercer ses fonctions.

FAITS CONCERNANT BERKSHIRE HATHAWAY

* Direction

Greg Abel, directeur général. M. Abel supervise également au quotidien les activités de Berkshire Hathaway Energy, du chemin de fer BNSF, des divisions industrielles et des produits de construction, de la chaîne de relais routiers Pilot et du distributeur alimentaire McLane.

Warren Buffett, président exécutif.

Ajit Jain, vice-président. Il supervise au quotidien les activités d'assurance de Berkshire.

Adam Johnson, président. Il est directeur général de la division d'avions de luxe NetJets et supervise au quotidien les activités de Berkshire dans les produits de consommation, les services et la distribution.

* Données financières

Berkshire Hathaway a déclaré un bénéfice net de 66,97 milliards de dollars en 2025, en baisse de 25 % par rapport au record de 89 milliards de dollars atteint en 2024. Le résultat d'exploitation des activités de Berkshire a reculé de 6 %, passant de 47,44 milliards de dollars à 44,49 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires est resté pratiquement inchangé à 371,44 milliards de dollars. Le bénéfice net comprenait les plus-values réalisées et latentes sur les placements en actions de Berkshire. Il comprenait également 8,26 milliards de dollars de dépréciations sur deux investissements de Berkshire, Kraft Heinz KHC.O et Occidental Petroleum OXY.N .

Mercredi, l'action Berkshire avait perdu plus de 5 % en 2026, tandis que le S&P 500 avait progressé de 4 %.

Entre 1965 et 2025, les actions de Berkshire ont affiché un rendement annuel composé de 19,7 %, surpassant les 10,5 % du S&P. Les investisseurs qui ont détenu des actions de Berkshire pendant toute cette période ont enregistré un gain de 6 099 294 %, contre 46 061 % pour le S&P. La majeure partie de la surperformance de Berkshire s'est produite au début, lorsque la société était plus petite. Les investisseurs à long terme ont récemment constaté que Berkshire affichait des performances plus proches de celles de l'indice, même si elle surperforme ou sous-performe parfois de manière significative sur de courtes périodes.

* Activités opérationnelles et investissements en actions

Parmi les activités opérationnelles de Berkshire figurent: Alleghany, Benjamin Moore, Berkshire Hathaway Automotive, Berkshire Hathaway Energy, BNSF, Borsheims Fine Jewelry, Brooks, Business Wire, Clayton Homes, Duracell, Forest River, Fruit of the Loom, Geico, General Re, HomeServices of America, IMC International Metalworking, International Dairy Queen, Jazwares, Johns Manville, Lubrizol, Marmon, McLane, National Indemnity, Nebraska Furniture Mart, NetJets, Oriental Trading, Pampered Chef, Pilot Travel Centers, Precision Castparts, See's Candies, Shaw Industries.

Apple AAPL.O était la principale participation de Berkshire à la fin de l'année 2025. Parmi les autres investissements importants figuraient American Express AXP.N , Bank of America BAC.N , Chevron CVX.N et Coca-Cola KO.N . La première lettre annuelle d'Abel aux actionnaires suggère que Berkshire considère American Express, Apple, Coca-Cola et Moody's MCO.N comme des participations clés à long terme.

*Acquisitions sélectionnées

See's Candies, 25 millions de dollars (1972); Geico, 2,3 milliards de dollars (1996); Dairy Queen, 590 millions de dollars (1998); General Re, 15,9 milliards de dollars (1998); NetJets, 725 millions de dollars (1998); Clayton Homes, 1,7 milliard de dollars (2003); PacifiCorp, 5,1 milliards de dollars (2006); Iscar, 6,1 milliards de dollars (2006-2013); Marmon, 8,9 milliards de dollars (2008-2014); Burlington Northern Santa Fe, 26,5 milliards de dollars (2010); Lubrizol, 9 milliards de dollars (2011); NV Energy, 5,6 milliards de dollars (2013); H.J. Heinz, 12,1 milliards de dollars (participation majoritaire, 2013; fait désormais partie de Kraft Heinz); Van Tuyl (désormais Berkshire Hathaway Automotive), 4,1 milliards de dollars (2015); Precision Castparts, 32,1 milliards de dollars (2016); Duracell, 2,9 milliards de dollars (2016); Pilot Travel Centers, 13,6 milliards de dollars (2017-2024); Alleghany, 11,5 milliards de dollars (2022); Activité chimique d'Occidental Petroleum, 9,5 milliards de dollars (2026). (Sources: Barclays, Berkshire)

*Effectifs

Berkshire employait 387 815 personnes à la fin de l'année 2025. Son siège social en comptait 28, dont Abel et Buffett.

*Participation à l'assemblée générale:

12 (1965), environ 24 (1979), 1 000 (1986), 4 100 (1995), 13 000 (2000), 21 000 (2005), 42 000 (2015, 50e anniversaire de Buffett à la tête de Berkshire). (Sources: Omaha World-Herald, Berkshire, Reuters)