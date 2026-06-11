EN BREF-Accidents aériens mortels impliquant une action délibérée présumée ou confirmée du pilote

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BA.N Les enquêteurs indiens devraient repousser la publication du rapport final sur le crash mortel du Boeing 787 d'Air India au-delà de la date anniversaire de l'accident vendredi, invoquant la nécessité de mener à bien l'analyse des moteurs de l'appareil, selon une source proche du dossier.

Un enregistrement des conversations entre les deux pilotes dans le cockpit a corroboré l'hypothèse selon laquelle le commandant de bord aurait coupé l'alimentation en carburant des moteurs de l'avion, selon une première évaluation des autorités américaines rapportée par Reuters l'année dernière. Les enquêteurs indiens avaient alors déclaré qu'il était “trop tôt pour tirer des conclusions définitives”.

Le père du commandant de bord a demandé à la plus haute juridiction indienne d'ordonner une enquête indépendante tenant compte de causes autres qu'une action délibérée du pilote, ce qui a été soupçonné ou confirmé lors des accidents mortels suivants.

CHINA EASTERN AIRLINES, 2022: Un Boeing 737-800 de China Eastern 600115.SS s’est écrasé sur le flanc d’une colline dans le sud de la Chine, en mars 2022, tuant les 132 personnes à bord.

Le mois dernier, le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) a publié des données indiquant que l'alimentation en carburant avait été coupée sur les deux moteurs – la première mise à jour significative de l'enquête sur l'accident.

“Il a été constaté qu'alors que l'avion volait à 29 000 pieds, les commutateurs de carburant des deux moteurs sont passés de la position "marche" à la position "arrêt"”, a déclaré le NTSB.

Flightradar24 a indiqué que les données montraient également qu’une force vers le bas avait été appliquée aux commandes du copilote après la coupure de l’alimentation en carburant des moteurs. La mise à jour du NTSB est intervenue après que l'autorité de régulation aérienne chinoise eut décidé, pour la deuxième année consécutive, de ne pas publier de rapport annuel sur son enquête relative à l'accident, laissant passer le quatrième anniversaire sans fournir aucune information sur les causes.

GERMANWINGS, 2015:

Un Airbus A320 de Germanwings AIR.PA s'est écrasé contre le flanc d'une montagne française le 24 mars 2015, lors d'un vol reliant Barcelone à Düsseldorf, tuant les 150 personnes à bord.

Les enquêteurs ont conclu que le copilote Andreas Lubitz avait enfermé le commandant de bord hors du cockpit et avait délibérément précipité l'avion au sol.

LHAG.DE Les procureurs ont déclaré que Lubitz, pilote de la filiale low-cost de Lufthansa désormais fermée, souffrait d’un trouble mental accompagné de symptômes psychotiques qui l’ont conduit à des pensées suicidaires, mais qu’il avait caché sa maladie à son employeur.

En 2018, la Commission européenne a adopté de nouvelles règles sur la santé mentale des pilotes, obligeant pour la première fois les compagnies aériennes à réaliser une évaluation psychologique des pilotes avant leur embauche.

MALAYSIA AIRLINES, 2014:

Le vol MH370 a disparu avec 239 personnes à bord alors qu’il faisait route de Kuala Lumpur vers Pékin le 8 mars 2014.

Sur la base du suivi par satellite et de la découverte ultérieure d'épaves, les enquêteurs ont estimé qu'il avait dévié de plusieurs milliers de kilomètres de sa trajectoire et s'était écrasé dans une zone reculée de l'océan Indien sud.

Un rapport final du Bureau australien de la sécurité des transports a révélé que le commandant de bord Zaharie Ahmad Shah avait simulé sur son simulateur de vol personnel, six semaines plus tôt, un itinéraire “initialement similaire” à celui effectivement emprunté par le vol MH370. L'équipe d'enquête malaisienne a déclaré que les commandes avaient probablement été délibérément manipulées pour faire dévier l'avion de sa trajectoire, mais elle n'a pas été en mesure de déterminer qui en était responsable.

EGYPTAIR, 1999: Un vol EgyptAir s'est écrasé au large de Nantucket, dans le Massachusetts, le 31 octobre 1999, tuant les 217 personnes à bord du Boeing 767. Les enquêteurs américains ont conclu dans un rapport final que le copilote de relève avait déclaré “Je m’en remets à Dieu” avant de basculer brusquement les commandes vers le bas, provoquant délibérément le crash de l’avion. Mais les enquêteurs égyptiens ont accusé le NTSB d'avoir déformé les preuves pour étayer sa théorie du suicide et ont publié leur propre rapport invoquant des problèmes techniques.

SILKAIR, 1997:

Les 104 personnes à bord d’un Boeing 737-300 de SilkAir ont trouvé la mort lorsque l’appareil s’est écrasé près de la ville indonésienne de Palembang lors d’un vol de routine entre Jakarta et Singapour, le 19 décembre 1997.

Les contrôleurs aériens n'ont reçu aucun appel de détresse de l'avion, exploité par une filiale régionale de Singapore Airlines aujourd'hui fermée SIAL.SI .

Les enquêteurs ont découvert que les enregistreurs de vol s'étaient arrêtés quelques minutes avant le crash, alimentant les spéculations sur une action délibérée du pilote. Mais la cause exacte a fait l'objet de controverses.

Les enquêteurs indonésiens ont déclaré dans un rapport final que, compte tenu des données et informations limitées provenant de l'épave et des enregistreurs de vol, ils n'avaient pas été en mesure de déterminer les raisons pour lesquelles l'avion avait quitté son altitude de croisière.

Le NTSB américain a toutefois déclaré que les preuves suggéraient que l'enregistreur de conversations du cockpit avait été déconnecté intentionnellement, que la récupération de l'avion était possible mais n'avait pas été tentée, et qu'il était plus probable que les manœuvres de descente aient été effectuées par le commandant de bord plutôt que par le copilote.