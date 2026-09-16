En attendant la Fed

Wall Street affiche une tendance globalement positive au cours de la séance de ce mercredi, alors que les investisseurs attendent désormais la décision de la Fed. Dans ce contexte, le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent respectivement de 0,4% et 0,9%, tandis que le Dow Jones évolue quasiment à l'équilibre.

Après avoir récemment atteint le seuil des 5%, soit un sommet inédit depuis 2007, le rendement des bons du Trésor américain se replie légèrement pour revenir à 4,97%.

Plus tard dans la séance, la Réserve fédérale doit annoncer sa décision de politique monétaire, avant l'habituelle conférence de presse de son président, Kevin Warsh. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés évaluent à 92,7% la probabilité d'un relèvement des taux de 25 points de base à l'issue de cette réunion.

Du côté des indicateurs macroéconomiques du jour, les ventes au détail américaines ont progressé de 1,2% le mois dernier, nettement au-dessus des attentes, qui tablaient sur une hausse de seulement 0,8%. En parallèle, les données de juillet ont été légèrement révisées à la hausse, passant de -0,6% à -0,5%.

Du côté des valeurs qui rythment la séance, Intel progresse de plus de 4% après que Reuters a fait état de discussions préliminaires entre le groupe américain et SK Hynix autour d'une éventuelle production de puces mémoires dans les usines d'Intel.

À l'inverse, le titre J.B. Hunt plonge de 13% après l'annonce d'un avertissement sur résultats, lié notamment à une hausse de ses coûts de transport.

Enfin, selon The Information, Apple étudie l'utilisation de la technologie NVLink Fusion de Nvidia pour un futur serveur dédié à l'inférence en intelligence artificielle.