 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 835,33
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

En août, les prix de production de l’industrie française baissent de 0,4% sur un an
information fournie par AOF 30/09/2025 à 08:56

(AOF) - En août 2025, les prix de production de l’industrie française se replient (-0,4% après +0,7% en juillet et +0,1% en juin). Les prix de production repartent à la baisse pour les produits destinés au marché français (-0,2% après +0,5% en juillet) et, plus fortement encore, pour ceux destinés aux marchés extérieurs (-0,9 % après +1,1 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française baissent de 0,4% après une stabilité en juillet.

Hors énergie au sens large (hydrocarbures, produits de la cokéfaction et du raffinage, électricité, etc.), les prix de production de l'industrie française sont quasi stables sur un mois (-0,1% comme en juillet), et continuent d'augmenter sur un an (+0,7% comme en juillet).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank