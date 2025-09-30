En août, les prix de production de l’industrie française baissent de 0,4% sur un an

(AOF) - En août 2025, les prix de production de l’industrie française se replient (-0,4% après +0,7% en juillet et +0,1% en juin). Les prix de production repartent à la baisse pour les produits destinés au marché français (-0,2% après +0,5% en juillet) et, plus fortement encore, pour ceux destinés aux marchés extérieurs (-0,9 % après +1,1 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française baissent de 0,4% après une stabilité en juillet.

Hors énergie au sens large (hydrocarbures, produits de la cokéfaction et du raffinage, électricité, etc.), les prix de production de l'industrie française sont quasi stables sur un mois (-0,1% comme en juillet), et continuent d'augmenter sur un an (+0,7% comme en juillet).