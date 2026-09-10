 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Angola, TotalEnergies annonce une découverte et deux prises de participation
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 09:05
Ajouter Boursorama à vos sources

A l'occasion de la Conférence Angola Oil & Gas, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a annoncé plusieurs succès en matière d'exploration.

Sur le projet Acacia-5, dont le géant français détient 38%, le démarrage de la production débutera seulement trois mois après la découverte de juin 2026 grâce à un développement accéléré. Cette découverte permettra d'augmenter la production du bloc 17 de ce projet de 6 000 barils quotidiens.

En parallèle, TotalEnergies a signé des accords avec l'Agência Nacional de Petroleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), concessionnaire, pour acquérir une participation opérée de 40% dans les blocs d'exploration 17/25 et 32/21, situés au coeur du prolifique bassin du Bas-Congo. Ces blocs sont situés à proximité d'autres blocs opérés par le Français, permettant de futurs raccordements aux installations existantes et du développement compétitif de ressources additionnelles.

Enfin, TotalEnergies a signé un accord en février dernier avec l'ANPG et ExxonMobil afin d'entrer avec une participation de 35% dans les blocs d'exploration 40, 41, 42 et 58 du bassin de Benguela.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
78,6700 EUR Euronext Paris +0,59%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers interviennent sur le site du Marché du Soleil, à Marseille, le 10 septembre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )
    Un incendie en cours au marché du Soleil de Marseille déjà condamné à la fermeture
    information fournie par AFP 10.09.2026 09:32 

    Les marins-pompiers de Marseille luttent depuis jeudi matin contre un incendie qui s'est déclaré sur le site du Marché du Soleil, temple de la contrefaçon situé en centre-ville fermé administrativement depuis février et récemment condamné par la justice à baisser ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Invest Securities initie la couverture du titre Exosens
    information fournie par Zonebourse 10.09.2026 09:29 

    Le courtier initie un conseil "achat" sur le titre, avec une cible de cours de 67 euros laissant entrevoir un potentiel de hausse de 19%. Invest Securities rappelle qu'Exosens, spécialiste des tubes intensificateurs de lumière utilisés dans les jumelles de vision ... Lire la suite

  • Le premier iPhone pliable d'Apple, l'iPhone Duo, à Cupertino en Californie le 9 septembre 2026, aux Etats-Unis ( AFP / Karl Mondon )
    Apple dévoile son premier iPhone pliable, et relève encore les prix
    information fournie par AFP 10.09.2026 09:28 

    Apple a dévoilé mercredi son premier téléphone pliable, l'iPhone Duo, pour ouvrir l'ère du nouveau patron John Ternus, tout en relevant de 100 dollars le prix de ses iPhone Pro, jusqu'ici épargnés par la pénurie de puces mémoire. "D'autres ont créé des pliables ... Lire la suite

  • Vue extérieure du siège de la BCE, à Francfort. (Crédits: BCE)
    BCE : une hausse des taux mais pas deux…
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2026 09:21 

    Par Gregor Kapferer, responsable de la dette des marchés développés, Vontobel Nous attendons à ce que la BCE relève ses taux directeurs de 25 points de base. Cette anticipation, largement partagée par le marché, intègre une probabilité proche de 99% à l'approche ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,47 -0,28%
HAFFNER ENERGY
0,666 -2,06%
CAC 40
8 174,04 +0,21%
BIOPHYTIS
0,0681 +0,59%
SOITEC
143,4 -0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank