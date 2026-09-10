En Angola, TotalEnergies annonce une découverte et deux prises de participation

A l'occasion de la Conférence Angola Oil & Gas, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a annoncé plusieurs succès en matière d'exploration.

Sur le projet Acacia-5, dont le géant français détient 38%, le démarrage de la production débutera seulement trois mois après la découverte de juin 2026 grâce à un développement accéléré. Cette découverte permettra d'augmenter la production du bloc 17 de ce projet de 6 000 barils quotidiens.

En parallèle, TotalEnergies a signé des accords avec l'Agência Nacional de Petroleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), concessionnaire, pour acquérir une participation opérée de 40% dans les blocs d'exploration 17/25 et 32/21, situés au coeur du prolifique bassin du Bas-Congo. Ces blocs sont situés à proximité d'autres blocs opérés par le Français, permettant de futurs raccordements aux installations existantes et du développement compétitif de ressources additionnelles.

Enfin, TotalEnergies a signé un accord en février dernier avec l'ANPG et ExxonMobil afin d'entrer avec une participation de 35% dans les blocs d'exploration 40, 41, 42 et 58 du bassin de Benguela.