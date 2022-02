En 2021, les fonds durables font un carton

(NEWSManagers.com) - Le marché des fonds durables a connu « un excellent cru » en 2021. Novethic publie sa dernière étude annuelle sur les fonds durables proposés sur le marché français. Selon le panel de Novethic, le marché a presque doublé (+94%) pour atteindre 896 milliards d’euros d’encours pour 1 186 fonds, à fin 2021.

Dans ce panel, l'étude distingue 58% de fonds classifiés article 8 (objectif large) au sens de la règlementation SFDR, 31% de fonds article 9 (objectif de durabilité assortis d’indicateurs d’impact), et 11% non classifiés. « Les acteurs devront mettre en œuvre courant 2022 les recommandations fournies par l’ensemble des textes publiés jusqu’à présent sur la finance durable. Ils disposent désormais d’une base solide pour construire leur reporting ESG. 2022 devrait être l’année de la transparence et de l’évaluation de la double matérialité par les sociétés de gestion », souligne le rapport.

Du côté des labels, le marché est dominé par l’ISR avec quatre sociétés de gestion (en nombre de fonds et en volume d'encours), à savoir Natixis IM, La Banque Postale, BNP Paribas AM et Amundi. Novethic a passé en revue 749 fonds ISR qui représentent 693 milliards d’euros d’encours. La collecte sur le panel a grimpé de 81 milliards d'euros en 2021.

Les encours des fonds ISR sont gérés de façon active à 89%. « Malgré le succès des fonds indiciels durables et la labellisation de gammes entières (Amundi, BNP Paribas AM, BlackRock et Lyxor), la gestion passive reste très minoritaire, en nombre comme en encours parmi les fonds arborant le sigle « Label ISR ». Un seul d’entre eux dispose d’un indice PAB (Paris Aligned Benchmark), le fonds BNPP Easy Low Carbon 100 Europe PAB », relève Novethic. En gestion active, les critères ESG et le Best-In-Class font référence. « En termes d’approche de gestion, le label n’est désormais plus un défi pour les sociétés ayant développé des gestions durables rigoureuses », souligne l’étude.

Un marché dominé par le label ISR

La loi Pacte a permis d’introduire systématiquement des fonds ISR ou Greenfin ou Finansol. Mais ces deux derniers restent encore très minoritaires avec une trentaine de fonds cotés analysés par Novethic. Les fonds verts analysés par Novethic représentent un encours de 20 milliards d'euros pour 29 fonds. Tous les fonds Greenfin (fonds de green bonds et les fonds à thématiques environnementale) sont classés article 9. Les fonds verts et solidaires vont continuer à croître. Depuis le 1er janvier 2022, les contrats d’assurance-vie multisupports doivent intégrer au moins trois supports venant de chacun des trois labels. Les acteurs de l’épargne solidaire attendent du prochain gouvernement un coup de pouce pour faciliter le développement de l’offre.

Enfin, les fonds thématiques représentent un quart des fonds et des encours du panel, une proportion stable depuis 2019. La thématique environnementale inclut désormais d’autres thèmes que le climat, comme la protection de la biodiversité, la restauration des écosystèmes terrestres ou marins ou encore l’économie circulaire. En attendant la taxonomie sociale, les fonds à thématique sociale se font une place. « La santé fut le thème fort de 2021, présent dans plus de la moitié des fonds incluant une thématique sociale ajoutés cette année, et de plus en plus souvent thématique « bonus » de fonds environnementaux », observe Novethic.