Emmanuelle Hsu rejoint Blue Associates

(NEWSManagers.com) - Emmanuelle Hsu va rejoindre Blue Associates, le TPM fondé par Denis Chasteauneuf et Christian de Bausset. Elle y sera directrice de la clientèle institutionnelle et wholesale.

Avant cela, Emmanuelle Hsu a occupé les mêmes fonctions chez Myfunds Office. Auparavant, elle était chez Tikehau IM, en charge du développement commercial wholesale. Chez Columbia Threadneedle, elle a été responsable du bureau de Paris et a aussi travaillé chez Credit Suisse AM et BFT IM.

Créée en 2018, Blue Associates représente plusieurs sociétés de gestion étrangères en France d'un point de vue commercial. Elle travaille avec Eastspring Investments, filiale de Prudential spécialisé dans les actions et obligations asiatiques, Crux Asset Management, société fondée par Richard Pease et centrée sur les actions européennes et asiatiques hors Japon, Evli, une société finlandaise qui gère des actions et obligations en Europe du Nord, Tareno, une boutique suisse qui gère un fonds sur l'eau et Baker Steel Capital Managers, spécialisé sur les sociétés minières d'or, de métaux précieux et de spécialité. Une sixième société devrait prochainement rejoindre le portefeuille de Blue Associates.