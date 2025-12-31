Emmanuel Macron veut interdire les médias sociaux aux moins de 15 ans à partir de septembre 2026, selon Le Monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Emmanuel Macron, les médias sociaux ont encouragé la violence chez les jeunes

Les téléphones portables sont interdits dans les écoles primaires et les collèges français depuis 2018

Les changements signalés incluraient l'extension de l'interdiction des téléphones portables aux lycées

(Ajout d'une citation du président français Emmanuel Macron lors de son discours) par Louise Rasmussen

La France prévoit d'interdire aux enfants de moins de 15 ans l'accès aux sites de médias sociaux et d'interdire les téléphones portables dans les lycées à partir de septembre 2026, ont rapporté les médias locaux mercredi, des mesures qui soulignent l'angoisse croissante du public quant à l'impact des préjudices en ligne sur les mineurs.

Le président Emmanuel Macron a souvent désigné les médias sociaux comme l'un des facteurs à blâmer pour la violence chez les jeunes et a indiqué qu'il souhaitait que la France suive l'Australie, dont la première interdiction mondiale pour les moins de 16 ans sur les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook META.O , Snapchat, TikTok et YouTube GOOGL.O , est entrée en vigueur en décembre.

Son gouvernement soumettra un projet de loi pour vérification juridique début janvier, ont rapporté Le Monde et France Info.

Emmanuel Macron n'a pas fait référence à cette initiative législative dans son discours de la Saint-Sylvestre, mais il s'est engagé à "protéger nos enfants et nos adolescents des médias sociaux et des écrans".

Plus tôt, l'Élysée et le bureau du premier ministre ont refusé de commenter les rapports des médias.

Les téléphones portables sont interdits dans les écoles primaires et les collèges français depuis 2018 et les nouveaux changements signalés étendront cette interdiction aux lycées. Les élèves âgés de 11 à 15 ans fréquentent les collèges dans le système éducatif français.

La France a également adopté en 2023 une loi obligeant les plateformes sociales à obtenir le consentement des parents pour la création de comptes pour les moins de 15 ans, bien que des problèmes techniques aient entravé son application.

EMMANUEL MACRON VEUT PLUS D'ACTION AU NIVEAU DE L'UNION EUROPÉENNE En juin, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ferait pression en faveur d'une réglementation au niveau de l'Union européenne afin d'interdire l'accès aux médias sociaux à tous les jeunes de moins de 15 ans, après qu'une agression mortelle au couteau dans une école de l'est de la France a choqué la nation. En novembre, le Parlement européen a demandé à l'UE de fixer un âge minimum pour l'accès des enfants aux médias sociaux afin de lutter contre l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les adolescents due à une exposition excessive, bien que ce soient les États membres qui imposent des limites d'âge. Plusieurs autres pays ont également pris des mesures pour réglementer l'accès des enfants aux médias sociaux.

Emmanuel Macron aborde la nouvelle année avec un héritage national en lambeaux après que son pari sur les élections législatives de 2024 a conduit à un parlement sans majorité, déclenchant la pire crise politique que la France ait connue depuis des décennies et qui a vu une succession de gouvernements faibles.

Toutefois, la répression de l'accès des mineurs aux médias sociaux pourrait s'avérer populaire, selon les sondages d'opinion. Selon une enquête Harris Interactive réalisée en 2024, 73 % des personnes interrogées sont favorables à l'interdiction de l'accès aux médias sociaux pour les moins de 15 ans.