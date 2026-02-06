 Aller au contenu principal
Un haut gradé russe blessé par balles à Moscou
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 10:56

Le général de corps d'armée russe Vladimir Alexeyev s'exprime dans un lieu inconnu

Le général de corps d'armée russe Vladimir Alexeyev s'exprime dans un lieu inconnu

Un haut gradé russe, le général Vladimir ‍Alexeïev, a été blessé par balles vendredi à Moscou et hospitalisé, rapportent les autorités.

L'officier, ‌directeur adjoint du GRU, les services de renseignement militaire, avait été l'un ​des émissaires envoyés par l'armée pour ⁠négocier avec Evguéni Prigojine lors de la mutinerie menée par le ⁠chef du ‍groupe de mercenaires Wagner en ⁠juin 2023.

Selon le bureau du procureur de Moscou, Vladimir Alexeïev a été touché ​de plusieurs balles dans un bâtiment résidentiel du nord-ouest de Moscou par un ⁠agresseur non identifié qui a pris ​la fuite.

Plusieurs hauts gradés russes ​ont été assassinés ​depuis le début de l'invasion de ​l'Ukraine à grande ⁠échelle par les forces de Moscou en février 2022. Les renseignements militaires ukrainiens ont revendiqué certains de ces meurtres.

Le dernier ‌officier tué, le général Fanil Sarvarov, est mort dans l'explosion d'une voiture piégée le 22 décembre.

(Gleb Stolyarov, Mark Trevelyan, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par ‌Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
L'offre BoursoBank