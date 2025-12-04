 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 596,24
+1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Emmanuel Macron rencontre Xi Jinping à Pékin
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 03:31

Emmanuel Macron a rencontré jeudi le président chinois Xi Jinping à Pékin, dans un contexte de tensions entre la Chine et l'Union européenne, à l'heure où la montée en puissance chinoise bouleverse les relations commerciales, sécuritaires et diplomatiques mondiales.

Le président français, qui a débuté sa quatrième visite d'Etat en Chine mercredi par une visite de la Cité interdite, doit de nouveau s'entretenir avec Xi Jinping vendredi lors d'un déplacement à Chengdu, dans la province du Sichuan (centre).

(Joe Cash; version française Camille Raynaud)

Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank