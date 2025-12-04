Emmanuel Macron rencontre Xi Jinping à Pékin

Emmanuel Macron a rencontré jeudi le président chinois Xi Jinping à Pékin, dans un contexte de tensions entre la Chine et l'Union européenne, à l'heure où la montée en puissance chinoise bouleverse les relations commerciales, sécuritaires et diplomatiques mondiales.

Le président français, qui a débuté sa quatrième visite d'Etat en Chine mercredi par une visite de la Cité interdite, doit de nouveau s'entretenir avec Xi Jinping vendredi lors d'un déplacement à Chengdu, dans la province du Sichuan (centre).

(Joe Cash; version française Camille Raynaud)