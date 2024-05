Emmanuel Macron favorable à la consolidation du secteur bancaire européen

Emmanuel Macron a également plaidé "pour que l'Europe revienne sur l'application des règles régissant les fonds propres des banques et assureurs et pour s'aligner sur les États-Unis, afin de ne pas accorder un avantage concurrentiel aux banques américaines".

"Agir en Européens signifie qu'il faut une consolidation en Européens", a déclaré le président français. "Nous devons maintenant ouvrir cette boîte et mettre en place une approche de marché unique qui soit beaucoup plus efficace."

