Emmanuel Macron coprésidera dimanche une visioconférence sur le Liban

PARIS, 8 août (Reuters) - Emmanuel Macron va coprésider dimanche avec l'Onu une visioconférence des donateurs sur le Liban, dans le cadre des efforts déployés pour mobiliser la communauté internationale après l'explosion qui a fait au moins 154 morts mardi à Beyrouth, annonce samedi l'Elysée. Cette conférence, qui doit commencer à 14h00 (12h00 GMT), sera destinée à mobiliser des fonds pour le Liban mais aussi à définir des moyens d'assurer que l'aide sera acheminée directement aux populations et aux ONG, comme l'a promis le président français jeudi lors d'une visite dans la capitale libanaise. (Michel Rose et Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

