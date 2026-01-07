 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Emission obligataire en dollars largement sursouscrite pour Orange
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 07:07

Orange indique avoir réalisé une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 6 milliards de dollars, dont le règlement-livraison est prévu le 13 janvier 2026, une émission qui a été sursouscrite jusqu'à plus de 8 fois.

"Avec un coupon moyen pondéré de 4,72% pour une maturité moyenne de 9 ans, cette première émission en USD depuis 2016 permet à Orange de diversifier son pool d'investisseurs crédit", met en avant l'opérateur télécoms.

Orange prévoit de consacrer ces sommes à ses besoins généraux, ce qui pourrait inclure le remboursement de certaines dettes financières de MasOrange reprises dans le cadre de l'acquisition des 50% restants du capital de cette coentreprise.

Valeurs associées

ORANGE
14,3650 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank