Emirates commande à Boeing 65 appareils 777X supplémentaires

(AOF) - Boeing et Emirates ont annoncé ce lundi que la plus grande compagnie aérienne émiratie avait passé sa troisième commande d'avions 777X afin de soutenir son expansion future et de répondre à la demande croissante en matière de transport aérien. Il s'agit d'une nouvelle commande de 65 avions de ligne 777-9. Elle a été annoncée lors d'une cérémonie de signature au salon aéronautique de Dubaï. Cette nouvelle commande porte à 270 le nombre d'appareils 777X commandés par Emirates, consolidant ainsi sa position de premier client de ce modèle d'avion.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer