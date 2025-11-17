 Aller au contenu principal
Emirates commande 65 Boeing 777X supplémentaires, un avion plus grand à l'étude
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:04

La compagnie aérienne Emirates a annoncé lundi une commande à Boeing BA.N pour 65 avions 777-9 supplémentaires, le groupe basé à Dubaï consolidant ainsi sa position de premier acheteur mondial de gros porteurs.

Boeing a par ailleurs accepté de réaliser une étude de faisabilité pour une version plus grande du 777-9, qui est déjà le plus grand appareil produit par le constructeur américain.

L'accord est évalué à 38 milliards de dollars (32,75 milliards d'euros) par Emirates, mais les analystes estiment que les transporteurs obtiennent généralement des remises importantes pour les transactions de grande envergure.

Avec cette annonce faite lors de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï, Emirates porte à 270 le nombre de ses commandes d'appareils de la famille 777x, en dépit des retards de livraison récents.

"Il s'agit d'un engagement à long terme qui soutient des centaines de milliers d'emplois à haute valeur ajoutée dans les usines", a déclaré le président-directeur général d'Emirates Ahmed bin Saeed Al Maktoum lors d'une conférence de presse.

Emirates a par ailleurs déclaré que son accord avec Boeing "apporte un soutien solide" à une nouvelle étude de faisabilité menée par le constructeur aéronautique pour développer un 777-10, une variante encore plus grande de sa famille 777X.

Il donne à Emirates la possibilité de convertir sa dernière commande de 777-9 de 400 places en un éventuel 777-10, si Boeing décide de poursuivre ce projet, ou bien en une version plus petite déjà existante, le 777-8, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

(Reportage Tim Hepher et Ahmed Elimam; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

A lire aussi

  • ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Shein de nouveau convoqué devant les députés le 26 novembre
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 13:44 

    L'enseigne de prêt-à-porter a refusé de se présenter mardi 18 novembre à une mission d'information. Elle devra se rendre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale à la fin du mois, selon une source ... Lire la suite

  • Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe D - Azerbaïdjan v France
    Football-Des qualifications réussies mais imparfaites pour les Bleus
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:40 

    PARIS (Reuters) -Cinq victoires, un match nul, 16 points et une huitième participation consécutive à la Coupe du monde : l'équipe de France a traversé les éliminatoires sans encombre malgré quelques polémiques autour des joueurs blessés et un fond de jeu parfois ... Lire la suite

  • Le président français Macron visite le salon du Bourget 2025
    France et Allemagne discutent du possible abandon du projet de chasseur commun-FT
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    (Reuters) -La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération pour se focaliser principalement sur un "cloud militaire" européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Zelenskiy arrive en France pour une visite officielle
    L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale avec leur armement complet, dit Macron
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky. L'Elysée ... Lire la suite

