Emirates commande 65 777X supplémentaires alors que Boeing étudie la possibilité de construire un avion plus grand

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emirates évalue l'opération à 38 milliards de dollars

La compagnie aérienne soutient l'étude de faisabilité d'un plus gros 777-10

Emirates a commandé un total de 270 appareils de la famille 777x

(Refonte, ajout de détails, valeur de l'accord) par Ahmed Elimam et Tim Hepher

La compagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï, a annoncé lundi qu'elle commandait 65 Boeing 777-9 supplémentaires, consolidant ainsi sa position de premier acheteur mondial de gros porteurs, alors que le constructeur américain a accepté de réaliser une étude de faisabilité pour une version plus grande.

Emirates a évalué à 38 milliards de dollars l'achat du plus gros avion de série de Boeing, mais les analystes estiment que les transporteurs obtiennent généralement des remises importantes pour les transactions de grande envergure.

L'annonce faite lors de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï porte les commandes d'Emirates pour la famille 777X à 270 appareils et intervient malgré les récents retards dans la livraison du plus grand biréacteur de ligne au monde.

"Il s'agit d'un engagement à long terme qui soutient des centaines de milliers d'emplois à haute valeur ajoutée dans les usines", a déclaré le directeur général d'Emirates, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, lors d'une conférence de presse.

EMIRATES SOUTIENT L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU 777-10

Emirates a déclaré que son accord avec Boeing "apporte un soutien solide" à une nouvelle étude de faisabilité menée par Boeing BA.N pour développer un 777-10, une variante plus grande de sa famille 777X.

L'accord donne à Emirates la possibilité de convertir sa dernière commande de 777-9 de 400 sièges en un éventuel 777-10, si Boeing décide d'aller de l'avant avec un tel développement, ou bien en une version plus petite du 777-8 existant, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Bloomberg a précédemment rapporté qu'Emirates était sur le point de passer une commande pour des dizaines de 777X.

Lors du salon aéronautique, l'attention se portera désormais sur la question de savoir si le transporteur commande également d'autres Airbus A350.

Emirates est le plus gros client du 777X, dont la livraison a maintenant sept ans de retard, suite à une charge de 4,9 milliards de dollars et à un nouveau report d'un an des livraisons à 2027, annoncé le mois dernier.

Le président de la compagnie aérienne, Tim Clark, a déclaré lors d'un récent podcast organisé par The National, basé à Abu Dhabi, qu'il espérait que Boeing ou Airbus AIR.PA construisent des modèles plus grands de leurs plus gros avions long-courriers, mais il a décrit les deux constructeurs comme étant "très peu enclins à prendre des risques".

Emirates, qui en est à sa 40e année d'existence, s'est fait le champion du superjumbo A380 d'Airbus, le plus gros avion de ligne au monde, pour alimenter son hub de Dubaï en passagers long-courriers. Mais Airbus a arrêté la production de l'avion à deux étages en 2021 après une faible demande de la part d'autres transporteurs.