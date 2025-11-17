Un Choose France dédié aux entreprises tricolores, avec 9 milliards d'investissements nouveaux

Un bus Choose France à Ligny-en-Barrois, dans la Meuse, le 19 mai 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le sommet Choose France, grand-messe annuelle habituellement destinée aux investisseurs étrangers, met à l'honneur lundi, pour sa première "édition France", les entreprises tricolores qui investissent dans le pays, dont 9 milliards d'investissements nouveaux, principalement dans les centres de données.

Alors que l'incertitude politique continue de peser sur le monde économique, cette version franco-française de l'événement doit consacrer 30,4 milliards d'euros d'investissements français cette année dans 151 projets répartis sur tout le territoire, selon le ministère de l'Économie.

Sur ce montant, 9,2 milliards d'euros concernent des projets nouveaux, particulièrement dans le domaine des centres de données.

Le plus gros investissement est celui de près de 4 milliards d'OpCore (groupe Iliad, maison-mère de l'opérateur Free) qui prévoit un nouveau "data center" en Seine-et-Marne sur le site d'une ancienne centrale EDF, qui devrait être "l'un des plus importants d'Europe".

Eclairion, selon Bercy, doit également annoncer investir quelque 2,5 milliards d'euros dans deux centres de données en Moselle, Sesterce 1,5 milliard en Auvergne-Rhône Alpes et Thésée ajoutera 60 millions d'euros pour son centre des Yvelines.

Pour illustrer cette journée, au cours de laquelle il devrait prendre la parole deux fois, le ministre de l'Économie Roland Lescure s'est rendu lundi matin avec le ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, sur un site du groupe L'Oréal à Gauchy, dans l'Aisne.

Le leader mondial de la beauté y a annoncé un investissement de 60 millions d'euros dans son usine de parfum de luxe inaugurée en 1986. Ces trois dernières années, le groupe a investi 500 millions d'euros en France.

Il s'agit de "célébrer des succès de l'industrie française, partout dans le territoire, mais aussi face à un environnement mondial qui est bousculé, pouvoir échanger avec les chefs d'entreprises (...) sur leurs défis, leurs inquiétudes, notamment sur le budget" (de l'État pour 2026, ndlr), a déclaré Roland Lescure à cette occasion.

"On souhaite des discussions franches, sincères mais aussi les remercier sincèrement pour tout le boulot qu'ils font", a-t-il ajouté.

- "Budget équilibré" -

Choose France réunit, à la Maison de la Chimie à Paris, 200 acteurs économiques (grands groupes, PME, start-ups, ETI...) mais également des fédérations professionnelles et des organisations syndicales et patronales alors que le climat d'instabilité politique pèse sur les décisions des acteurs économiques.

L'évènement, dont c'est la première édition, fait écho à l'évènement de prestige Choose France qui se déroule depuis 2018 chaque année au Château de Versailles et a pour but d'attirer les investisseurs étrangers. La France a été classée cette année pour la sixième fois d'affilée premier pays européen pour les investissements étrangers par le cabinet EY.

Mais, selon le baromètre trimestriel Bpifrance Le Lab et Rexecode publié mercredi, 39% des dirigeants de PME et de très petites entreprises (TPE) prévoient d'investir cette année, alors qu'ils étaient 45% à en avoir l'intention en septembre. C'est le niveau le plus faible observé depuis la crise sanitaire.

"La baisse de l'incertitude politique c'est bien, mais cela ne doit en aucun cas se faire sur le dos des grandes entreprises qui doivent continuer à produire, à exporter", a prévenu Roland Lescure.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 27 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Ces derniers jours, des représentants du patronat se sont élevés contre la "surenchère fiscale" dont font preuve selon eux les députés, ou la suspension de la réforme des retraites, qualifiée d'"erreur fatale" par le président du Medef Patrick Martin.

L'examen du projet de loi de finances 2026 reprend lundi à l'Assemblée, avec le risque d'être transmis au Sénat sans vote sur l'ensemble du texte, comme celui de la Sécurité sociale mercredi, faute de temps.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre de l'Action et des Comptes publics Amélie de Montchalin participeront en début d'après-midi à une table-ronde autour du budget.

- Secteurs "stratégiques" -

Les secteurs représentés au sommet vont de l'énergie à l'agroalimentaire, en passant par la santé, la chimie ou le spatial. Des secteurs considérés comme "stratégiques" seront mis en avant: la transition écologique et énergétique, l'intelligence artificielle, le numérique, notamment.

L'ensemble des régions sont concernées.

Sanofi annoncera une enveloppe de 700 millions d'euros d'investissements "sur une année glissante" en 2025-2026 concernant des projets "déjà engagés" mais aussi "d'autres à venir" ( AFP / ALAIN JOCARD )

Sanofi annoncera une enveloppe de 700 millions d'euros d'investissements "sur une année glissante" en 2025-2026 concernant des projets "déjà engagés" mais aussi "d'autres à venir".

Sera aussi mise en avant la construction d'une usine de freins carbone par Safran dans l'Ain, un investissement de plus de 450 millions d'euros à terme.

L'entreprise HoloSolis a, elle, annoncé dimanche avoir sécurisé "plus de 220 millions d'euros" d'investissements publics et privés sur les 850 millions d'euros nécessaires à son projet de "plus grande" usine de panneaux solaires d'Europe, en Moselle.

La journée sera clôturée par un dîner à l'Élysée, hors presse.