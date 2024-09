Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: un nouveau directeur financier prend ses fonctions information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - emeis fait savoir qu'à compter de ce jour, 2 septembre, Jean-Marc Boursier a rejoint Laurent Guillot et l'équipe de management en tant que Directeur financier du Groupe en remplacement de Laurent Lemaire qui quitte le Groupe.



Jean-Marc Boursier assurera la transition en parallèle du recrutement d'un nouveau directeur financier.



Jean-Marc Boursier aura pour missions principales de consolider la transformation des fonctions finances, IT et Achats, et de soutenir pleinement la refondation du Groupe.



Il a occupé précédemment les fonctions de CFO et de COO du Groupe SUEZ.









Valeurs associées EMEIS 7,90 EUR Euronext Paris -12,05%