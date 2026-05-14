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Emeis : tente de déborder la résistance des 15,5E, pourrait viser 17,3E
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 15:22

Emeis ouvre un "gap" au-dessus de 14,74E et se hisse vers 154E le titre pourrait tenter de déborder la résistance des 15,5E (du 18 février 2026, ainsi que du 9 octobre 2025 et 22 mai 2024) dans les prochaines minutes ou prochaines heures de cotations, ce qui ouvrirait la route des 17,3E, résistance remontant au 2 janvier 2024.

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