Emeis : tente de déborder la résistance des 15,5E, pourrait viser 17,3E
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 15:22
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