Emeis : support trouvé à 12,4E, prochain objectif 14E puis 14,25E
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 16:04
La cassure du support des 12,85E ne s'avère plus aussi pénalisante que prévu (objectif 12E), Emeis parvient à rebondir vers12,4E et le prochain objectif, c'est la résistance oblique qui gravite vers 14E (issue du double zénith des 16E (dernier test le 29 octobre).
Le principal obstacle demeure un palier de résistance situé vers 14,25E.
Valeurs associées
|13,370 EUR
|Euronext Paris
|+6,70%
