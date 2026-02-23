emeis sort par anticipation de son plan de sauvegarde
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:09
L'ex-Orpea indique que cette sortie anticipée, " intervenue dans un temps record " a été rendue possible par : la réalisation d'un plan de cessions majeur (2,45 milliard d'euros de cessions réalisées ou sécurisées depuis la mi-2022), le renforcement de la structure bilancielle (avec la levée de nouveaux financements), l'amélioration de la performance opérationnelle engagée depuis mi-2024, et la poursuite de cette dynamique à moyen terme avec une croissance de l'Ebitdar à périmètre constant attendue entre 12 et 16% en moyenne entre 2024 et 2028.
Ainsi, après trois années consacrées à sa refondation, le groupe dédié à l'accompagnement des plus fragiles (maisons de retraites, cliniques psychiatriques...) peut désormais franchir une nouvelle étape dans la normalisation de sa situation.
Valeurs associées
|15,1300 EUR
|Euronext Paris
|+5,73%
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge lundi en début de séance, le président américain Donald Trump ayant annoncé une surtaxe mondiale de 15% sur les importations en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane dits ... Lire la suite
-
Le procureur de Bobigny Eric Mathais enjoint la famille du nourrisson de six semaines enlevé jeudi par ses parents à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) avant d'être déposé dans un hôpital de Lille, à remettre les deux enfants encore recherchés aux autorités, ... Lire la suite
-
* ICADE ICAD.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 30 euros. * PERNOD RICARD PERP.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver". ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo CALL Société Générale K48FS portant sur le titre adidas AG à 8.28 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 7.14 EUR, soit un gain de +15.96%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer