emeis sort par anticipation de son plan de sauvegarde
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:09

emeis a annoncé être sorti par anticipation du plan de sauvegarde accélérée le 20 février dernier, après avoir reçu l'approbation de sa requête par le Tribunal des affaires économiques de Nanterre.

L'ex-Orpea indique que cette sortie anticipée, " intervenue dans un temps record " a été rendue possible par : la réalisation d'un plan de cessions majeur (2,45 milliard d'euros de cessions réalisées ou sécurisées depuis la mi-2022), le renforcement de la structure bilancielle (avec la levée de nouveaux financements), l'amélioration de la performance opérationnelle engagée depuis mi-2024, et la poursuite de cette dynamique à moyen terme avec une croissance de l'Ebitdar à périmètre constant attendue entre 12 et 16% en moyenne entre 2024 et 2028.

Ainsi, après trois années consacrées à sa refondation, le groupe dédié à l'accompagnement des plus fragiles (maisons de retraites, cliniques psychiatriques...) peut désormais franchir une nouvelle étape dans la normalisation de sa situation.

