Emeis : s'envole de +10% vers 6,60E, les 6,66E en vue information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 11:17









(CercleFinance.com) - Début d'année en fanfare pour Emeis qui avait fini l'année proche de ses planchers, après être repassé par un plus bas absolu vers 4,75E les 19/20 décembre dernier.

Le titre revient à toute allure au contact de la résistance des 6,66E du 7 novembre 2024 et pourrait viser au-delà la résistance des 7,30E du 17 septembre 2024.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 6,35 EUR Euronext Paris +6,49%