emeis remanie sa direction pour accompagner son plan "2030"

Le groupe d'EHPAD et de soins (ex-Orpea) a annoncé une réorganisation majeure de son Comité exécutif, marquée par les nominations de Jean-Marc Boursier comme COO et de Julia Clavel au poste de CFO.

Après quatre années de restructuration et de refondation, emeis ouvre un nouveau chapitre. Fort de fondations stabilisées, le directeur général Laurent Guillot fait évoluer la gouvernance opérationnelle et financière du groupe afin de soutenir le plan stratégique "emeis 2030".

Cette réorganisation, qui prendra effet à la rentrée, s'articule autour de quatre nominations clés.

Jean-Marc Boursier est promu COO (directeur général délégué). A compter du 1er septembre 2026, l'actuel directeur financier prendra la supervision opérationnelle de l'ensemble des pays (les CEO locaux lui seront rattachés) ainsi que la direction de la Business Unit France et du pôle Santé et Sécurité.

Julia Clavel nommée directrice financière. Elle est actuellement à la tête de la stratégie et des M&A, et succèdera à Jean-Marc Boursier le 1er septembre. Sa feuille de route cible le renforcement de la performance financière, l'optimisation de la structure de capital et la consolidation des relations avec les marchés.

Sylvie Brisson (ex-Club Med) à la DRH. Elle prendra ses fonctions le 1er octobre, succédant à Fanny Barbier après une période de transition. Sa mission principale sera de développer l'attractivité et l'engagement social du groupe.

Enfin, Maria de la Mota est promue directrice médicale groupe. Dès le 1er septembre, l'actuelle directrice médicale pour la région Ibérie pilotera la stratégie d'excellence des soins à l'échelle mondiale.