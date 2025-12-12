emeis poursuit son désendettement avec une cession en Suisse
Le groupe indique ce matin avoir finalisé des accords avec Tertianum, un opérateur suisse spécialisé dans les soins et l'accompagnement des personnes âgées, ainsi qu'avec deux investisseurs institutionnels immobiliers en vue de la vente de ses activités de maisons de retraite dans le pays et du patrimoine immobilier s'y afférant pour une valeur totale de 250 millions de francs suisses.
Dans un communiqué, emeis souligne que cette nouvelle opération porte à près de 2,4 milliards d'euros le volume de cessions réalisées ou sécurisées depuis mi 2022, un montant qui dépasse largement l'objectif de 1,5 milliard que l'entreprise s'était initialement fixé d'ici à la fin 2025.
A la fin du mois de juin dernier, sa dette nette atteignait plus de 4,7 milliards d'euros.
Le périmètre cédé comprend 40 maisons de retraite et résidences séniors, représentant près de 3 600 lits qui affichaient en 2024 un taux d'occupation moyen supérieur à 90%, et l'activité locale d'aide à domicile, pour un chiffre d'affaires global de près de 350 millions de francs suisses en 2024.
Avec cet accord, le groupe Tertianum fait l'acquisition auprès d'emeis des activités opérationnelles liées à ses 40 maisons de retraite en Suisse, qu'il exploitera à compter de la finalisation de l'opération.
Dans le cadre de cette opération, deux investisseurs institutionnels immobiliers font l'acquisition des murs de sept établissements, jusqu'ici détenus par emeis, et qui représentent un peu plus de 2% du patrimoine immobilier du groupe à fin 2024.
A l'issue de la transaction, dont la finalisation est attendue dans le courant du premier trimestre 2026, ces actifs seront opérés par Tertianum qui en deviendra locataire.
A la Bourse de Paris, l'action emeis cédait 0,3% vendredi matin, mais affiche encore un gain de près de 120% depuis le début de l'année.
