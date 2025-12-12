Darmanin "souhaite" que le protoxyde d'azote soit classé comme stupéfiant

Des bouteilles de protoxyde d'azote, utilisé comme gaz hilarant, lors d'une opération de démantèlement d'un réseau de trafic de drogue, le 22 août 2025 à Melun, en Seine-et-Marne ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dit "souhaiter" vendredi que le protoxyde d'azote soit inscrit sur la liste des produits stupéfiants et confirmé que le gouvernement travaillait à un encadrement strict de cette substance.

"Je souhaite que le protoxyde d'azote soit vu comme la drogue" et classé comme produit stupéfiant, a déclaré le garde des Sceaux sur BFMTV/RMC au lendemain de sa rencontre, au côté du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, avec la mère de Mathis, 19 ans, mortellement percuté par un automobiliste sous protoxyde d'azote.

Utilisé en médecine ou cuisine, la vente de cette substance, surnommée "gaz hilarant", est en théorie interdite aux mineurs et dans certains lieux depuis 2021, mais sauf arrêtés locaux, elle reste légale. Ce produit a notamment pour effet secondaire la perte de contrôle de ses consommateurs.

Laurent Nuñez a évoqué de son côté sur RTL des mesures à mettre en place comme l'interdiction d'avoir un "usage détourné" du protoxyde d'azote, "pour un usage euphorisant, comme une drogue", rappelant l'existence de propositions de loi sur le sujet au Parlement.

S'il n'est "pas classé sur la liste des produits stupéfiants", le protoxyde d'azote sera "dans certains usages", "traité comme une drogue", a affirmé le ministre de l'Intérieur.

Il a notamment évoqué la possibilité de "pouvoir fermer des commerces qui le vendent indûment et surtout d'interdire le port et le transport et la consommation sur la voie publique de manière généralisée sur le territoire national".

Le 1er novembre, Mathis a été tué à Lille par un conducteur qui avait consommé du protoxyde d'azote et tentait de fuir la police.

Jeudi, ses proches ont notamment appelé le gouvernement à réserver la vente et l'achat de protoxyde d'azote "aux seuls professionnels autorisés par décret, sur présentation de justificatifs, par des revendeurs spécialisés", selon un communiqué de l'avocat des parents, Me Antoine Régley.

Gérald Darmanin s'est par ailleurs déclaré favorable à l'interdiction de consommation du protoxyde d'azote au volant et à la saisie du véhicule en cas de découverte de cette substance dans l'habitacle.

"Et je souhaite que ce soit une circonstance aggravante lorsqu'il y a des accidents et lorsqu'il y a des assassinats involontaires", a poursuivi le ministre, en référence à la loi créant le délit d'homicide routier promulguée en juillet.

Selon une enquête Ipsos de la Fondation Vinci Autoroutes parue en octobre (sur 2.256 personnes), un jeune de moins de 35 ans sur dix a déjà consommé du protoxyde d'azote en soirée, et la moitié d'entre eux l'ont déjà fait en conduisant.