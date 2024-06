emeis / ORPEA : synthèse des résultats des votes à l'assemblée générale 2024

Guillaume Pepy, Président du Conseil d’administration : « Avec un actionnariat renouvelé, un bilan financier restructuré et une nouvelle identité, nous avons ouvert une nouvelle page. Aujourd’hui, avec le Conseil d’administration et la Direction générale, nous sommes particulièrement fiers d’annoncer que notre Assemblée générale nous a permis d’introduire la raison d’être de la Société « Ensemble, soyons force de vie des plus fragiles » dans ses statuts. Le Groupe a désormais tous les atouts pour qu’ensemble, unis, collaborateurs, experts et professionnels du soin et de l’accompagnement au service de nos patients, nos résidents, leurs familles et leurs proches, et acteurs de la société civile, puisse relever les défis majeurs de notre société, la santé mentale et le grand âge ».



Pour recevoir toute l'information financière d'emeis (ORPEA S.A.) en temps réel, faites-en la demande par mail à emeis@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.