EMEIS : Objectif de cessions dépassé et réduction de près de 700 M€ de l’endettement net
information fournie par Boursorama CP 23/09/2025 à 18:15

Création par emeis d’une foncière dédiée à l’immobilier de santé opéré en Europe

Les fonds d’investissement Farallon Capital, en qualité d’investisseur principal, et TwentyTwo Real Estate se sont fermement engagés ce jour auprès d’emeis sur la création d’une foncière dédiée à des actifs immobiliers de santé opérés par le Groupe. Ils investiront 761 M€ autour de la fin de l’année , représentant 62% de la valeur expertisée à fin 2024 des actifs détenus par ce véhicule.

Cette opération permet de dépasser l’ambition du Groupe en matière de cessions (de 1,5 Md€ entre mi 2022 et fin 2025), portant maintenant le volume d’opérations réalisées sur la période ou sécurisées à date, à près de 1,9 Md€. L’apport des investisseurs réduirait ainsi l’endettement net d’emeis de près de 700 M€. L’opération pose également les bases de la stratégie immobilière du Groupe à plus long terme et permettra de conserver une part potentiellement significative du bénéfice de la création de valeur future du véhicule, avec la reprise du cycle immobilier sur les actifs de santé qui semble se dessiner aujourd’hui. Cette foncière permettra à emeis de maintenir son parc immobilier aux meilleurs standards et de répondre au mieux aux attentes et besoins des patients et résidents, avec une offre de soins adaptée.

