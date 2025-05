emeis - Nouvelle hausse des taux d’occupation en France et à l’international

Hausse des taux d’occupation notamment dans les maisons de retraite (France, Europe du Nord, Europe Centrale)



• Poursuite de l’amélioration du taux d’occupation moyen du Groupe, en hausse de +2pts à 87,0% (vs. 85,0% au T1 2024 et 83,0% au T1 2023), et qui atteint 88,0% sur le périmètre mature (hors établissements ouverts récemment)



• Hausse de +2,1pts du taux d’occupation sur les maisons de retraite à 86,4% (vs. 84,3% au T1 2024 et 81,8% au T1 2023)



• Fortes hausses en Europe du Nord (+3pts à 85,3%), en Europe Centrale (+2,6pts à 91,6%) et en France (+1,7pt à 86,4%)





Croissance organique du chiffre d’affaires de +6,2% au premier trimestre, portée par les maisons de retraite et l’international



• Croissance organique du chiffre d’affaires de +6,2% reflétant le redressement progressif des activités du groupe consécutif aux mesures prises ces 24 derniers mois, portée sur toutes les zones par un effet prix favorable (+3,7%) et une progression du taux d’occupation (+1,8%), malgré une légère baisse sur les cliniques (-0,4%)



• Forte croissance organique du chiffre d’affaires sur l’activité de maison de retraite (+9,6% sur un an) …