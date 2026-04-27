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Emeis-Jean-Marc Boursier nommé directeur général délégué
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 08:07

* JEAN-MARC BOURSIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

* JEAN-MARC BOURSIER SERA NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ À COMPTER DU 1ER JUILLET 2026

* JEAN-MARC BOURSIER CONSERVE SES FONCTIONS DE CFO

Texte original nBw35vlFra Pour plus de détails, cliquez sur [ ]

(Rédaction de Gdansk)

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