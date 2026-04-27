Evolution de la gouvernance de emeis : Jean-Marc Boursier, Directeur général Adjoint, est nommé Directeur général Délégué



Aujourd’hui Directeur général Adjoint en charge des Finances, des Achats et de l’IT, de la supervision de l’Europe centrale et de l’Amérique Latine, Jean-Marc Boursier sera nommé Directeur général Délégué à compter du 1er juillet 2026. Il conserve ses fonctions de CFO Groupe. Cette nomination est alignée sur la durée du nouveau mandat du Directeur général, dont le renouvellement a été décidé par le Conseil d’administration le 7 avril dernier .



Laurent Guillot, Directeur général : « La nomination de Jean-Marc Boursier intervient à un moment charnière de l’histoire d’emeis, après 4 années consacrées à la refondation du Groupe et à sa restructuration financière. La transformation du Groupe a opéré dans tous les domaines mais des marges de progrès demeurent. La nomination de Jean-Marc Boursier nous permettra d’accélérer pour atteindre nos ambitions, celles d’un acteur de référence dans la santé, le soin et l’accompagnement, au service des patients, des résidents, de leurs proches et des bénéficiaires. Nous sommes très heureux que ce mandat permette à Jean-Marc Boursier de s’engager dans la durée à mes côtés pour, ensemble, atteindre les ambitions que nous nous sommes fixées dans emeis 2030. »



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