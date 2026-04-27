emeis, Exosens, Thales...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bigben Interactive

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Casino

Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) a obtenu auprès d'un tribunal civil brésilien une injonction préliminaire interdisant la cession des actions qu'elle détient indirectement via le distributeur français.

DLSI

Le spécialiste du travail temporaire DLSI a publié un chiffre d'affaires en léger repli de 3,6 % pour les trois premiers mois de l'année. Si l'activité en France a été affectée par la crise du bâtiment, la dynamique internationale et les perspectives annuelles restent favorables.

emeis

Jean-Marc Boursier, jusqu'ici directeur général adjoint, a été nommé directeur général délégué par le conseil d'administration du 24 avril 2026, sur proposition du directeur général. Sa prise de fonctions interviendra le 1er juillet 2026

Eurofins Scientific

Le géant des tests en laboratoire a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 4,5 % de son capital social. Cette initiative fait suite à l'autorisation reçue lors de l'assemblée générale du 23 avril 2026.

Euronext

Euronext fait part de l'inauguration de son centre de technologie et de soutien à Athènes, accélérant son expansion stratégique en Grèce et renforçant le rôle d'Athènes au sein de son infrastructure paneuropéenne.

Forvia

En marge de l'annonce d'un accord pour la cession de son activité Interieurs, Forvia indique que son conseil d'administration a l'intention de nommer Pierre-André de Chalendar pour succéder à Michel de Rosen comme président du conseil.

Exosens

Exosens annonce un chiffre d'affaires de 122,6 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une hausse de 19,7%, reflétant en partie l'effet de périmètre lié aux acquisitions finalisées en 2025, mais aussi une croissance organique vigoureuse.

Groupe Bogart

La famille Konckier, actionnaire de référence de Bogart, a signé un accord relatif à l'acquisition de 100% du capital de la société allemande Stadtparfümerie Pieper, acteur historique de la distribution sélective de parfums en Allemagne.

Haffner Energy

Haffner Energy a annoncé le tirage de deux nouvelles tranches de son emprunt obligataire pour un montant total de 1,2 million d'euros. Cette opération vise à sécuriser la trésorerie de l'entreprise alors qu'elle entame une phase d'évolution technologique majeure.

HRS

Le concepteur et fabricant des stations de ravitaillement en hydrogène publiera ses résultats du premier semestre.

Lumibird

Le spécialiste des technologies laser présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Safran

Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une tranche de rachat d'actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, l'équipementier aéronautique et de défense achètera ses propres actions pour un montant maximum de 375 millions d'euros à compter du 27 avril 2026 et jusqu'au 08 juillet 2026 au plus tard.

Sanofi

Sanofi annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, une émission obligataire en 3 tranches à taux fixe pour un montant de 2,3 MdsEUR, un produit net qui sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.

Thales

Thales annonce avoir été notifié d'un investissement de 750 MAUD de la part du gouvernement australien pour développer sa capacité de défense souveraine et lui livrer 268 véhicules blindés Bushmaster supplémentaires de nouvelle génération.

Veolia

Veolia a dévoilé une collaboration avec Amazon afin de déployer la réutilisation des eaux usées pour le refroidissement des data centers.

Verallia

L'Assemblée Générale des actionnaires de Verallia a approuvé le versement d'un dividende de 1 euro par action (troisième résolution) et décidé de proposer à chaque actionnaire, au titre du paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2025, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles de la société (quatrième résolution).

Verimatrix

Le spécialiste de la cybersécurité dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.