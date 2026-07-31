emeis entouré grâce à l'avis positif d'AlphaValue

emeis poursuit sur sa lancée après avoir déjà bondi de 4,53% hier, le titre progresse de 4,74%, à 15,24 EUR, peu avant 15h. Si hier, le titre était soutenu par la publication de résultats semestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de certains objectifs financiers annuels, il profite aujourd'hui d'une note d'AlphaValue.

Les analystes sont revenus sur la publication de l'ex-Orpea en soulignant que les résultats du premier semestre confirmaient la tendance positive sur le plan opérationnel comme sur le désendettement. Les taux d'occupation ont accéléré, particulièrement en France et en Allemagne, frôlant leurs niveaux d'avant-pandémie sur la première moitié de l'année. Le désendettement s'est poursuivi avec la finalisation de la transaction Isemia.

En outre, la direction a relevé son objectif d'EBITDAR pour l'ensemble de l'exercice 2026, confirmant le flux de nouvelles positives qui entoure le titre. La croissance de l'EBITDAR est désormais attendue entre 12 et 14%, contre au moins 10% auparavant.

AlphaValue souligne qu'emeis a réussi à contrer l'inflation grâce à une politique tarifaire dynamique et à une meilleure efficacité commerciale. Plus le taux d'occupation est élevé, plus la capacité à répercuter les prix aux clients augmente.

En conclusion, les analystes indiquent que la trajectoire prise par le groupe est très satisfaisante. Le premier semestre a confirmé que l'occupation, la tarification, la maîtrise des coûts et le désendettement fonctionnaient désormais de concert. La recommandation est à accumuler sur le titre emeis, avec une cible de cours à six mois de 17,10 EUR, soit un potentiel de hausse de 17,6%.