Emeis dit avoir reçu €761 mlns pour sa foncière de gestion immobilière Isemia
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 18:18

Emeis EMEIS.PA a annoncé mercredi avoir reçu 761 millions d'euros de ses partenaires pour sa foncière de gestion immobilière nommée Isemia, dont la création avait été annoncée en septembre.

Créée en partenariat avec les fonds d’investissement Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate, la foncière dédiée à l’immobilier de santé opéré en Europe permettra de réduire "immédiatement" l’endettement net d'Emeis, précise le groupe dans un communiqué.

Le portefeuille d'Isemia est composé de 68 actifs d’une valeur expertisée de 1,22 milliard d'euros qui restent opérés par Emeis.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

EMEIS
14,5900 EUR Euronext Paris +3,26%
