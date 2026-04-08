emeis confirme ses prévisions pour 2026 et à moyen terme
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 08:43
A périmètre constant l'EBITDAR du groupe s'inscrit en hausse de 19,2%, et l'EBITDA en hausse de 58% par rapport à 2024. Cette dynamique ne faiblit pas au second semestre, avec notamment un EBITDAR en hausse de 18,7% par rapport au premier.
En pourcentage du chiffre d'affaires la marge d'EBITDAR passe ainsi de 13,1% en 2024 à 14,8% en 2025, et même 15,8% au deuxième semestre 2025, en nette progression de 2 points par rapport au premier semestre.
De plus, le résultat opérationnel courant (EBIT) progresse considérablement ( 171 millions d'euros) et devient largement positif sur l'année 2025, atteignant maintenant 173 MEUR alors qu'il ressortait à 2 MEUR seulement il y a un an, bénéficiant également d'une réduction des amortissements et malgré une hausse des provisions en France.
Le résultat net part du groupe, bien qu'encore négatif au premier semestre et impacté par les hausses transitoires des charges non courantes et des provisions, progresse de 114 MEUR sur la période, suggérant une tendance favorable, très encourageante pour les semestres qui viennent.
Le cash-flow opérationnel net courant ressort à 190 MEUR en 2025, soit 12,5x plus que l'an dernier (15 MEUR en 2024). Ce redressement des flux de trésorerie est principalement le fait du redressement opérationnel avec une très forte croissance de l'EBITDA (hors IFRS 16), mais également de la bonne maitrise du BFR et d'un remboursement fiscal de l'ordre de 16 MEUR.
Le FCF (cash flow libre), s'inscrit en très forte hausse sur l'exercice ( 645 MEUR), maintenant à 347 MEUR en 2025 (vs. -298 MEUR en 2024), bénéficiant du volume de cessions significatif réalisé sur l'exercice.
A moyen terme, emeis confirme ses attentes d'ici 2028, anticipant que la trajectoire de reprise observée depuis mi 2024 et largement confirmée en 2025 se prolongera.
Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires à périmètre constant est attendu entre 4 et 5% entre 2024 et 2028.
Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) de l'EBITDAR du groupe à périmètre constant est attendu entre 12% et 16% entre 2024 et 2028
A plus court terme, pour 2026 : la tendance observée en 2025 se prolongera, sous les effets combinés d'un redressement des taux d'occupation, de la capture d'effets prix favorables et de la meilleure maitrise des charges opérationnelles. En 2026, le spécialste européen de la prise en charge globale de la dépendance anticipe ainsi un EBITDAR en hausse de plus de 10% sur l'année par rapport à 2025 (à périmètre constant, excluant les effets des cessions opérationnelles déjà réalisées ou qui seraient réalisées en 2026).
Cette guidance porte à au moins 15% le taux de croissance annuel moyen à périmètre constant de l'EBITDAR entre 2024 et 2026, suggérant ainsi une trajectoire qui se situerait dans le haut de fourchette de l'objectif à moyen terme.
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