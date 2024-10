Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: chiffre d'affaires à 9 mois en hausse de 8,3% information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - emeis (ex-Orpéa) publie un chiffre d'affaires de 4173 ME sur les neuf premiers mois de l'année, affichant une croissance de +8,3% (+321 ME) et de +8,2% en base organique, par rapport à la même période un an plus tôt.



Au cours de cette même période, l'activité Maisons de Retraite a progressé de 10,5% en organique tandis que l'activité Cliniques a progressé de 4,2%.



Selon le groupe, ces chiffres témoignent du redressement progressif des activités consécutif aux mesures prises ces 18 derniers mois.



Le taux d'occupation affiche une progression de +2,6pts en moyenne : 85,6% à fin septembre 2024 vs. 83,0% à fin septembre 2023.



Pour mémoire, le Groupe ambitionne désormais la finalisation de cessions d'actifs opérationnels et immobiliers pour 1,5 MdE entre mi 2022 et fin 2025 afin de poursuivre son désendettement. Ainsi, 800 ME de cessions restant ainsi à réaliser d'ici fin 2025.



Dans ce contexte, emeis confirme ses perspectives: pour 2024, l'EBITDAR est attendu en hausse dans une fourchette comprise entre 0% et +5%, soit entre 700 et 730 ME.





